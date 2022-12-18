العروض تنهال على عز الدين أوناحي وسفيان أمرابط نجمي المغرب بعد التألق في كأس العالم
لفت تألق منتخب المغرب واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم 2022 انتباه العديد من أندية أوروبا الكبرى لعدد من نجوم "أسود الأطلس"، وعلى رأسهم عز الدين أوناحي وسفيان أمرابط.
وقال موقع "فوت ميركاتو"، إن أوناحي، البالغ عمره 22 عاما، تألق بشدة خلال مباريات المغرب في المونديال ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع قيمته السوقية بشكل كبير ليدفع عددا من الأندية الأوروبية الكبرى للاهتمام به.
وقال لويس إنريكي، المدير الفني السابق لإسبانيا، عن أوناحي "لقد فوجئت بأداء اللاعب رقم 8، لا أستطيع تذكر الاسم، آسف. يا إلهي! من أين هذا الرجل؟ يلعب بشكل جيد جدا، أشرف حكيمي وحكيم زياش معروفان وكذلك يوسف النصيري وسفيان أمرابط أيضا.. لكن هذا الصبي لم يتوقف عن الركض. لقد كان مذهلا".
وتدرب لاعب أنجيه الفرنسي في أكاديمية محمد السادس مثل نايف أكرد ويوسف النصيري والحارس أحمد رضا التاكناوتي، لكنه احتاج وقتًا حتى يظهر على أعلى مستوى. لكن ضد إسبانيا أثار إعجاب العالم بأسره حيث قطع ما يقرب من 15 كيلومترًا في هذه المباراة.
ووفقًا للصحافة الإسبانية، فإن عروضه المذهلة سرعان ما أثارت فضول العديد من الأندية الأوروبية حتى وصلت إلى نادي برشلونة، ولا شك أن أوناحي سيستفيد من تألقه في قطر بالرحيل عن أنجيه ومن المؤكد أنه سيتلقى عروضا مهمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.
ووفقا لموقع "فوت ميركاتو"، أعلن ناديان إيطاليان كبيران ونادٍ فرنسي كبير وفريق ألماني مرموق اهتمامها رسميًا بضم أوناحي الذي شارك في الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام كرواتيا في مباراة المركز الثالث، يوم السبت.
ومن المقرر أن يتخذ أوناحي خيارًا رياضيًّا ويذهب إلى نادٍ يتناسب مع أسلوبه في اللعب فضلاً عن تطوره الشخصي.
سفيان أمرابط
لا يعني أن برشلونة لا يملك المال حاليا ويخشى من قواعد الليغا للعب النظيف أنه سيجلس خاملاً في الميركاتو الشتوي. إذ إن قرار القائد سيرجيو بوسكيتس بالرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم سيدفع النادي للتعاقد مع بديل.
ولا يملك روبن نيفيز إجماعا داخل إدارة النادي الكتالوني، بينما يبلغ الشرط الجزائي في عقد مارتن زوبميندي لاعب ريال سوسيداد 60 مليون يورو. لذلك يسعى برشلونة لإيجاد البديل وهنا يبرز اسم أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الذي تألق بدوره خلال كأس العالم.
وأظهر أمرابط قوة هائلة في مركز لاعب الوسط الدفاعي للمنتخب الأفريقي خاصة خلال الفوز على إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 والثمانية على التوالي.
وتميز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بانتشاره في الملعب، وبالطبع لم يمر هذا الأداء مرور الكرام على برشلونة إذ أبدى النادي الكتالوني اهتمامه بالتعاقد معه.
ورغم أن القيمة السوقية للاعب تبلغ عشرة ملايين يورو حاليا، لكن فيورنتينا الإيطالي يطلب الآن نحو 40 مليون يورو ومستعد إلى عروض للاعب الوسط، لكنه يحدد سعره عند مستويات يصعب على برشلونة الوصول إليها.
ولدى النادي الإيطالي بالفعل العديد من العروض على الطاولة ويُعد توتنهام هوتسبير الإنجليزي أحد أكثر الأندية اهتمامًا بالدولي المغربي الذي يرتبط بعقد مع فيورنتينا حتى 2024، لذلك يعرف النادي أنه إذا لم يبعه الآن، فسيكون في وضع أضعف في يوليو/تموز المقبل مع دخوله عامه الأخير إذا رفض تجديد عقده الحالي.