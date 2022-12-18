العروض تنهال على عز الدين أوناحي وسفيان أمرابط نجمي المغرب بعد التألق في كأس العالم

لفت تألق منتخب المغرب واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم 2022 انتباه العديد من أندية أوروبا الكبرى لعدد من نجوم "أسود الأطلس"، وعلى رأسهم عز الدين أوناحي وسفيان أمرابط.

وقال موقع "فوت ميركاتو"، إن أوناحي، البالغ عمره 22 عاما، تألق بشدة خلال مباريات المغرب في المونديال ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع قيمته السوقية بشكل كبير ليدفع عددا من الأندية الأوروبية الكبرى للاهتمام به.

وقال لويس إنريكي، المدير الفني السابق لإسبانيا، عن أوناحي "لقد فوجئت بأداء اللاعب رقم 8، لا أستطيع تذكر الاسم، آسف. يا إلهي! من أين هذا الرجل؟ يلعب بشكل جيد جدا، أشرف حكيمي وحكيم زياش معروفان وكذلك يوسف النصيري وسفيان أمرابط أيضا.. لكن هذا الصبي لم يتوقف عن الركض. لقد كان مذهلا".

وتدرب لاعب أنجيه الفرنسي في أكاديمية محمد السادس مثل نايف أكرد ويوسف النصيري والحارس أحمد رضا التاكناوتي، لكنه احتاج وقتًا حتى يظهر على أعلى مستوى. لكن ضد إسبانيا أثار إعجاب العالم بأسره حيث قطع ما يقرب من 15 كيلومترًا في هذه المباراة.