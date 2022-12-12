برشلونة يستهدف ضم النجم المغربي عز الدين أوناحي في الميركاتو الشتوي

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن النجم المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان أنجيه الفرنسي، دخل اهتمامات برشلونة الذي يفكر في التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية.

ويعتبر عز الدين أوناحي إحدى مفاجآت بطولة كأس العالم قطر 2022، وأسهم في تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي وتلقى إشادة كبيرة من مدرب منتخب إسبانيا المقال لويس إنريكي بعد مباراة ربع النهائي.

وأكدت الصحيفة، أن اسم متوسط ميدان أنجيه الفرنسي مطروح على طاولة برشلونة ويحظى بإعجاب الإدارة الفنية للفريق، ويعتبر لاعبًا يستوفي شروط الفريق الإسباني المالية والذي يعاني بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وحسب الصحيفة، فإن عز الدين أوناحي لاعب منخفض التكلفة ويلبي شروط النادي لكونه يبلغ 22 عامًا، ويلعب في جميع مراكز وسط الملعب، وبإمكان برشلونة التعاقد معه بمقابل مالي صغير.