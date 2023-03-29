ريال مدريد يسعى إلى استغلال أزمة تشيلسي والانقضاض على ريس جيمس

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد يرغب بتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه كارفخال خلال الموسم الجاري، وعدم وجود بديل جديد له.

ووفقًا للصحيفة، فإن نادي ريال مدريد يسعى إلى استغلال موقف تشيلسي في التخلص من عدد كبير من اللاعبين لموازنة حساباته المالية، كي يتعاقد مع ريس جيمس.

إدارة ريال مدريد تعتبر ريس جيمس من بين أكثر الأظهرة المرغوب فيها، وتشيلسي مجبر على بيع لاعبين لموازنة حساباته المالية كي يوازن بين الإيرادات والمصروفات، تجنبًا لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.