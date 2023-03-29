ريال مدريد يسعى إلى استغلال أزمة تشيلسي والانقضاض على ريس جيمس
يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع ريس جيمس مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل.
ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن ريال مدريد يرغب بتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه كارفخال خلال الموسم الجاري، وعدم وجود بديل جديد له.
ووفقًا للصحيفة، فإن نادي ريال مدريد يسعى إلى استغلال موقف تشيلسي في التخلص من عدد كبير من اللاعبين لموازنة حساباته المالية، كي يتعاقد مع ريس جيمس.
إدارة ريال مدريد تعتبر ريس جيمس من بين أكثر الأظهرة المرغوب فيها، وتشيلسي مجبر على بيع لاعبين لموازنة حساباته المالية كي يوازن بين الإيرادات والمصروفات، تجنبًا لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
عقبة وحيدة أمام ريال مدريد
وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي غير معتاد على بيع أي من لاعبيه ما لم يكن مجبرًا على ذلك، وأن صفقة ريس جيمس لن تكون مثل صفقات كورتوا وهازارد، اللذين تم بيعهما عندما تبقى عام واحد على عقدهما ورفضا التجديد مدركين أن مدريد كانت وراءهما.
أما في حالة الظهير الإنجليزي، فالأمور مختلفة، فقد جدد ريس جيمس عقده مع تشيلسي، في سبتمبر 2022، ومدد عقده حتى 2028، لذلك لا ينتظر حدوث ما حدث مع هازارد وكورتوا.
ويحتل ريال مدريد، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه، وهو الغريم التقليدي لبرشلونة صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة.