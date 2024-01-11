"كان يمكن أن نموت جميعا".. نجاة لاعبي منتخب غامبيا من كارثة جوية (فيديو)
نجا لاعبو منتخب غامبيا من كارثة جوية خلال سفرهم إلى ساحل العاج للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، اليوم الخميس.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن طائرة منتخب غامبيا واجهت مشاكل، واضطر قائد الطائرة للهبوط اضطراريا بعد تسع دقائق من السفر عبر الطائرة المستأجرة.
ووفقا للصحيفة فقد اضطر الركاب إلى الجلوس في ظروف شديدة الحرارة مع انخفاض إمدادات الأكسجين على متن طائرة "طيران كوت ديفوار".
وشارك سعيدي يانكو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، مقطع فيديو للاعبين وهم ينزلون، وقال إنهم يعانون من "صداع قوي ودوخة شديدة"، مع سقوط العديد منهم فاقدًا للوعي.
وقال توم سانتفيت، مدرب غامبيا: "كان من الممكن أن نموت جميعا، لقد نمنا جميعًا بسرعة".
وأضاف: "بعد تسع دقائق قرر الطيار العودة والهبوط لأنه لم يكن هناك إمداد بالأكسجين، بعض اللاعبين لم يستيقظوا إلا بعد الهبوط مباشرة، كدنا أن نتسمم بأول أكسيد الكربون، نصف ساعة أخرى من الطيران وكنا جميعا في عداد الأموات".
وتستغرق الرحلة الجوية من بانغول، في غامبيا، إلى أبيدجان في ساحل العاج حوالي ساعتين ونصف، ويتعين على المنتخب الآن إيجاد طريق بديل اليوم الخميس، أو المخاطرة بالطرد من كأس الأمم الأفريقية كما ذكرت "ديلي ميل".
ومن المقرر أن يواجه منتخب غامبيا منافسه السنغال حامل لقب النسخة الأخيرة في أول مباراة له بالمجموعة الثالثة، يوم الإثنين.
وكتب يانكو، الذي بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد: "غير مقبول، بعد السفر لمدة 32 ساعة إجمالا من السعودية (معسكر تدريبي) إلى غامبيا مع توقفات طويلة في إسطنبول والدار البيضاء، كان من المفترض أن نسافر بالطائرة من غامبيا إلى ساحل العاج للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية اليوم، وما إن صعدنا إلى الطائرة الصغيرة التي تم استئجارها لنقلنا حتى لاحظنا الحرارة الهائلة التي جعلتنا نتصبب عرقا".
وأضاف: "لقد أكد لنا الطاقم أن تكييف الهواء سيعمل بمجرد وصولنا إلى السماء، تسببت الحرارة الممزوجة بنقص الأكسجين في إصابة العديد من الأشخاص بصداع قوي ودوار شديد".
وتابع: "علاوة على ذلك، بدأ الركاب في النوم العميق بعد دقائق من إقلاع الطائرة، وأثناء وجوده في الجو، ازداد الوضع سوء، لولا هبوط الطائرة لكانت العواقب أسوأ بكثير!!".
وقال اتحاد غامبيا لكرة القدم: "يأسف الاتحاد الغامبي لكرة القدم للإبلاغ بأن رحلة الطيران المستأجرة التي تقل الفريق إلى كأس الأمم الأفريقية قد عادت إلى بانغول بسبب مشاكل فنية، استغرقت الرحلة تسع دقائق في الجو عندما أدرك الطاقم ذلك وطلب على الفور العودة إلى بانغول".
وأضاف: "عند الهبوط، كشفت التحقيقات الأولية فقدان الضغط في المقصورة والأكسجين، ومع ذلك، يقوم الفريق الفني للشركة المشغلة للرحلة، طيران كوت ديفوار، بتقييم الوضع لتحديد سبب نقص الأكسجين وضغط المقصورة".
وتابع: "الفريق، بما في ذلك اللاعبين والموظفين، في طريقهم الآن إلى القاعدة في فندق أوشن باي بينما ينتظرون المزيد من التعليمات، ومن المهم الإشارة إلى أن كل عضو في الوفد آمن وبصحة جيدة، وسيتم إبقاء الجمهور على اطلاع بأي تطورات في هذا الشأن، نعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر، حيث نسعى لإيجاد حل سريع للفريق للسفر إلى ساحل العاج في أقرب وقت ممكن".