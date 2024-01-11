"كان يمكن أن نموت جميعا".. نجاة لاعبي منتخب غامبيا من كارثة جوية (فيديو)

وقال توم سانتفيت، مدرب غامبيا: "كان من الممكن أن نموت جميعا، لقد نمنا جميعًا بسرعة".

وأضاف: "بعد تسع دقائق قرر الطيار العودة والهبوط لأنه لم يكن هناك إمداد بالأكسجين، بعض اللاعبين لم يستيقظوا إلا بعد الهبوط مباشرة، كدنا أن نتسمم بأول أكسيد الكربون، نصف ساعة أخرى من الطيران وكنا جميعا في عداد الأموات".

وتستغرق الرحلة الجوية من بانغول، في غامبيا، إلى أبيدجان في ساحل العاج حوالي ساعتين ونصف، ويتعين على المنتخب الآن إيجاد طريق بديل اليوم الخميس، أو المخاطرة بالطرد من كأس الأمم الأفريقية كما ذكرت "ديلي ميل".

ومن المقرر أن يواجه منتخب غامبيا منافسه السنغال حامل لقب النسخة الأخيرة في أول مباراة له بالمجموعة الثالثة، يوم الإثنين.