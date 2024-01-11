صمد نصف قرن.. هل يحطم محمد صلاح رقم نداي مولامبا؟

يسعى المهاجم محمد صلاح لقيادة منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية وتعويض خسارة النهائي في 2021 أمام السنغال.

ورغم مسيرته الرائعة مع ليفربول إلا أن محمد صلاح لم يحقق أي إنجاز جماعي مع منتخب مصر، باستثناء المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي ثلاث مشاركات له في كأس الأمم الأفريقية خسر محمد صلاح مع مصر نهائي البطولة مرتين، الأولى أمام الكاميرون في 2017 والثانية أمام السنغال في النسخة الأخيرة.

وسجل صلاح 6 أهداف وصنع 3 في 17 مباراة في كأس الأمم الأفريقية، بواقع تسجيل هدفين في كل مشاركة.