صمد نصف قرن.. هل يحطم محمد صلاح رقم نداي مولامبا؟
يسعى المهاجم محمد صلاح لقيادة منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية وتعويض خسارة النهائي في 2021 أمام السنغال.
ورغم مسيرته الرائعة مع ليفربول إلا أن محمد صلاح لم يحقق أي إنجاز جماعي مع منتخب مصر، باستثناء المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.
وفي ثلاث مشاركات له في كأس الأمم الأفريقية خسر محمد صلاح مع مصر نهائي البطولة مرتين، الأولى أمام الكاميرون في 2017 والثانية أمام السنغال في النسخة الأخيرة.
وسجل صلاح 6 أهداف وصنع 3 في 17 مباراة في كأس الأمم الأفريقية، بواقع تسجيل هدفين في كل مشاركة.
ورغم سجله العادي في كأس أفريقيا يتحدى صلاح رقم نداي مولامبا لاعب منتخب جمهورية الكونغو (زائير سابقا) الذي سجل 9 أهداف في نسخة 1974.
وأقيمت نسخة 1974 في القاهرة ونجح نداي مولامبا في قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب الثاني في تاريخه.
ومن ذلك الحين لم يسجل أي لاعب 9 أهداف في كأس أفريقيا وهو ما يسعى محمد صلاح لتحقيقه في البطولة الحالية التي تقام في ساحل العاج.
وكان فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون قريبا من معادلة رقم نداي مولامبا في النسخة الأخيرة، لكن رصيده توقف عند 8 أهداف.
يشار إلى أن أهداف صلاح الستة التي سجلها في كأس أفريقيا كانت بواقع 4 في دور المجموعات وهدف في ربع النهائي وهدف في نصف النهائي.
وبشكل عام لعب صلاح لمنتخب مصر 94 مباراة منذ سبتمبر 2011 بواقع 28 مباراة ودية و25 مباراة في تصفيات كأس أفريقيا و22 مباراة في تصفيات كأس العالم و17 مباراة في كأس أفريقيا ومباراتين في كأس العالم سجل فيها جميعا 53 هدفا وصنع 31.
ومنتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس أمم أفريقيا ونال اللقب 7 مرات آخرها عام 2010، في حين نال منتخب الكاميرون اللقب 5 مرات، مقابل 4 لغانا، و3 لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو.
ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس أفريقيا بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير ثم غانا يوم 18 يناير ثم الرأس الأخضر يوم 22 يناير.