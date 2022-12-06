الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرتغال ضد سويسرا
يستضيف ستاد (لوسيل)، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة قوية تجمع بين منتخبي البرتغال وسويسرا في ختام منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.
وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي البرتغال وسويسرا في كأس العالم:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (لوسيل) في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت قطر والسعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق أحمد الطيب، وقناة الكأس اكسترا 3 بصوت المعلق سمير المعيرفي.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب البرتغال في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بعد فوزه على غانا بنتيجة 3-2 ثم التغلب على أوروجواي بنتيجة 2-0 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-2.
وصعد منتخب سويسرا في وصافة المجموعة السابعة بالفوز على الكاميرون بنتيجة 1-0 والخسارة أمام البرازيل بنفس النتيجة ثم الفوز على صربيا بنتيجة 3-2.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على العديد من المواجهات الرسمية بين منتخبي البرتغال وسويسرا التي بدأت يوم 1 مايو 1938 في تصفيات كأس العالم وفاز منتخب سويسرا بنتيجة 2-1.
وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1970 وفاز منتخب سويسرا بنتيجة 2-0 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 كما تقابلا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عام 1988 وتعادلا بنتيجة 1-1 وأيضاً من دون أهداف في لقاء الإياب.
ولعب المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1990 وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 3-1 وبنتيجة 2-1 وتجدد الموعد أيضاً في تصفيات كأس العالم 1994 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 1-0.
وتغلب منتخب سويسرا بنتيجة 2-0 في بطولة أمم أوروبا عام 2008 وتبادل المنتخبان الفوز بنفس النتيجة في تصفيات كأس العالم 2016 كما فاز منتخب البرتغال بنتيجة 3-1 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2019.
وتقابل المنتخبان في دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية للنسخة الحالية وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 4-0 وتغلب منتخب سويسرا على ملعبه بنتيجة 1-0.
أسلحة البرتغال.. وأزمة رونالدو
يأمل منتخب البرتغال تحقيق الفوز ومواصلة مشواره والصعود إلى ربع النهائي أملاً في المنافسة على اللقب.
وتفجرت أزمة النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بعد أن ظهر غاضباً بعد استبداله عقب لقاء كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات وتردد أنه غاضب بسبب اعتراض أحد لاعبي كوريا على تباطؤ رونالدو في المغادرة.
وقال فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال في المؤتمر الصحفي قبل لقاء سويسرا إنه شاهد صور رونالدو ولم يعجبه الأمر وتحدث مع اللاعب وتم إنهاء الأمر في غرف الملابس، مؤكداً أن رونالدو متاح لمباراة سويسرا ولكنه ألمح لإمكانية تغيير القائد بعدما أكد أنه يختار القائد قبل المباراة.
وأشار سانتوس إلى أن مواجهة سويسرا صعبة لأن المنافس منظم ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن البرتغال، موضحاً أن الحظوظ متساوية بين المنتخبين.
ويعتمد منتخب البرتغال على تشكيلة تضم حارس المرمى ديوجو كوستا وأمامه الرباعي بيبي وديوجو دالوت وروبن دياز وجواو كانسيلو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط روبن نيفيز وبجواره ويليام كارفالهو وبرناردو سيلفا وصانع اللعب برونو فرنانديز مع ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.
أوراق سويسرا
يطمع منتخب سويسرا في تخطي عقبة البرتغال والتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ نسخة 1954 وللمرة الرابعة في تاريخه.
وقال مورات ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يعلم قدرات المنتخب البرتغالي جيداً، خاصة أنه واجه البرتغال في دوري الأمم الأوروبية قبل 6 أشهر فقط.
وأشار إلى أن المنتخب السويسري جاهز للمباراة، رافضاً الحديث في ما يتعلق بالنجم كريستيانو رونالدو أو أي أمور خاصة بالخلافات التي تضرب المنتخب البرتغالي.
ويعتمد منتخب سويسرا على تشكيلة تضم حارس المرمى يان سومير وأمامه الرباعي مانويل أكانجي ونيكو ألفيدي وسيلفان فيدمير وريكاردو رودريجيز.
ويقود خط الوسط جرانيت تشاكا وبجواره ريمو فرولير مع الثلاثي شيردان شاكيري وجابريل سو وروبن فارجاس في صناعة اللعب مع المهاجم بيريل إيمبولو.
وقال المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب البرتغالي سيخوض اختباراً صعباً أمام سويسرا لأن المدرب مورات ياكين يملك أفكاراً تكتيكية منظمة لأقصى درجة.
وأشار إلى أن المنتخب البرتغالي عليه استغلال أنصاف الفرص، مؤكداً أن المنتخب السويسري سيلعب على الأرجح على الكرات المعاكسة.