الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرتغال ضد سويسرا

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات الرسمية بين منتخبي البرتغال وسويسرا التي بدأت يوم 1 مايو 1938 في تصفيات كأس العالم وفاز منتخب سويسرا بنتيجة 2-1.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1970 وفاز منتخب سويسرا بنتيجة 2-0 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 كما تقابلا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية عام 1988 وتعادلا بنتيجة 1-1 وأيضاً من دون أهداف في لقاء الإياب.

ولعب المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1990 وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 3-1 وبنتيجة 2-1 وتجدد الموعد أيضاً في تصفيات كأس العالم 1994 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 1-0.

وتغلب منتخب سويسرا بنتيجة 2-0 في بطولة أمم أوروبا عام 2008 وتبادل المنتخبان الفوز بنفس النتيجة في تصفيات كأس العالم 2016 كما فاز منتخب البرتغال بنتيجة 3-1 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وتقابل المنتخبان في دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية للنسخة الحالية وفاز منتخب البرتغال بنتيجة 4-0 وتغلب منتخب سويسرا على ملعبه بنتيجة 1-0.

أسلحة البرتغال.. وأزمة رونالدو

يأمل منتخب البرتغال تحقيق الفوز ومواصلة مشواره والصعود إلى ربع النهائي أملاً في المنافسة على اللقب.

وتفجرت أزمة النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بعد أن ظهر غاضباً بعد استبداله عقب لقاء كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات وتردد أنه غاضب بسبب اعتراض أحد لاعبي كوريا على تباطؤ رونالدو في المغادرة.

وقال فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال في المؤتمر الصحفي قبل لقاء سويسرا إنه شاهد صور رونالدو ولم يعجبه الأمر وتحدث مع اللاعب وتم إنهاء الأمر في غرف الملابس، مؤكداً أن رونالدو متاح لمباراة سويسرا ولكنه ألمح لإمكانية تغيير القائد بعدما أكد أنه يختار القائد قبل المباراة.

وأشار سانتوس إلى أن مواجهة سويسرا صعبة لأن المنافس منظم ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن البرتغال، موضحاً أن الحظوظ متساوية بين المنتخبين.

ويعتمد منتخب البرتغال على تشكيلة تضم حارس المرمى ديوجو كوستا وأمامه الرباعي بيبي وديوجو دالوت وروبن دياز وجواو كانسيلو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط روبن نيفيز وبجواره ويليام كارفالهو وبرناردو سيلفا وصانع اللعب برونو فرنانديز مع ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.