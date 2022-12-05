مدرب البرتغال غير راض عن تصرف كريستيانو رونالدو خلال مواجهة كوريا الجنوبية
انتشرت مؤخراً تكهنات عديدة حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خصوصاً بعد دخوله في حالة غضب جرّاء استبداله خلال مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، وقبيل مواجهة سويسرا في دور الـ16 بكأس العالم 2022.
وذكرت تقارير أن رونالدو، الذي رحل عن مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد فسخ عقده بالتراضي بعد إجراء مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل، سينتقل للعب في السعودية الشهر المقبل، لكن مدرب البرتغال فرناندو سانتوس أكد أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك.
وقال سانتوس في مؤتمر صحفي قبيل مباراة سويسرا غدًا الثلاثاء: "لم أتحدث إليه بخصوص ذلك. لا أعلم، هذا قراره، لم أكن أعرف بهذا الأمر وسمعت عنه حين وصلت إلى هنا".
ويعد مستقبل رونالدو غير واضح مع وجود تقارير حول رغبة العديد من الأندية حول العالم في ضمه.
وأوضح سانتوس: "نحن نركز على كأس العالم ولا أعرف أي شيء عن هذه القضية الأخرى".
وكان على سانتوس الاستمرار في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة برونالدو بما في ذلك غضبه أثناء استبداله في المباراة الأخيرة لدور المجموعات ضد كوريا الجنوبية، بعد أن قال رونالدو إن الأمر لم يكن موجهًا لمدربه وإنما "كان بسبب تعليق لأحد المنافسين".
وفي هذا السياق قال سانتوس: "نعم، لم يعجبني ذلك على الإطلاق، لم يعجبني حقًا، ومنذ تلك اللحظة انتهى هذا الموضوع".
كما رفض المدرب التعليق على تقارير برتغالية حول ما إذا كان رونالدو سيبدأ أساسيًا ضد سويسرا أو سيكون على مقاعد البدلاء.
وتابع سانتوس: "لا أقرأ هذا النوع من الأخبار، أركز على فريقي، نحن نركز على التدريب ولا نهتم بأي استطلاعات للرأي".
واستطرد مدرب منتخب البرتغال قائلاً: "ما كنت أفعله دائمًا هو التركيز على المباراة التالية، لست قلقًا إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم خاطئة".
والمهم بالنسبة لسانتوس هو وصول البرتغال لدور الـ8 لأول مرة منذ 2006، على ما أكد المدرب المخضرم.
وأكد سانتوس الذي يتولى قيادة البرتغال منذ عام 2014: "كانت هناك فجوة كبيرة. ما يهم هو هذه المباراة، البرتغال ملزمة دائمًا بالفوز".
واختتم بالقول: "بالنسبة لنا، من الجيد أن نشعر بهذه الضغوط، نريد ذلك ونريد حقًا الفوز".