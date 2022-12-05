مدرب البرتغال غير راض عن تصرف كريستيانو رونالدو خلال مواجهة كوريا الجنوبية

انتشرت مؤخراً تكهنات عديدة حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خصوصاً بعد دخوله في حالة غضب جرّاء استبداله خلال مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، وقبيل مواجهة سويسرا في دور الـ16 بكأس العالم 2022.

وذكرت تقارير أن رونالدو، الذي رحل عن مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد فسخ عقده بالتراضي بعد إجراء مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل، سينتقل للعب في السعودية الشهر المقبل، لكن مدرب البرتغال فرناندو سانتوس أكد أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك.