الاتحاد يتوج بكأس السوبر الليبي على حساب الأهلي طرابلس
توج نادي الاتحاد بلقب كأس السوبر الليبي، للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تفوقه على الأهلي طرابلس، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.
ركلات الترجيح تبتسم للاتحاد
وفي المباراة التي أقيمت على ملعب طرابلس الدولي تقدم صالح الطاهر بالهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك الأهلي طرابلس.
وأحرز الطاهر الهدف الأول للاتحاد من ضربة رأسية في الدقيقة 15 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 90، نجح الأهلي في خطف هدف التعادل من ركلة جزاء، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للاتحاد.
وعزز الاتحاد رقمه في بطولات كأس السوبر الليبي، حيث يعد هو البطل التاريخي لكأس السوبر الليبي بالفوز باللقب 10 مرات، آخرها عام 2010، ثم أضاف البطولة رقم 11 في العام 2024.
يذكر أن المباراة أقيمت من دون حضور الجماهير، وبإدارة طاقم حكام أجنبي، مع وجود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".