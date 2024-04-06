الاتحاد يتوج بكأس السوبر الليبي على حساب الأهلي طرابلس

وعزز الاتحاد رقمه في بطولات كأس السوبر الليبي، حيث يعد هو البطل التاريخي لكأس السوبر الليبي بالفوز باللقب 10 مرات، آخرها عام 2010، ثم أضاف البطولة رقم 11 في العام 2024.

يذكر أن المباراة أقيمت من دون حضور الجماهير، وبإدارة طاقم حكام أجنبي، مع وجود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".