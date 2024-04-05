الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السوبر الليبي

يلاقي الاتحاد بطل الدوري منافسه أهلي طرابلس بطل الكأس في كأس السوبر الليبي، اليوم الجمعة، على ملعب طرابلس الدولي.

وتنقل المباراة قناة "سلام" الليبية، وقناة "ليبيا الرياضية".

وتقام المباراة على ملعب طرابلس الدولي الساعة 23:00 بتوقيت ليبيا.

وتقرر لعب المباراة دون حضور الجمهور.

والاتحاد هو البطل التاريخي لكأس السوبر الليبي بالفوز باللقب 10 مرات، آخرها عام 2010، فيما توج منافسه أهلي طرابلس باللقب مرتين عامي 2000، و2016.

وفاز أهلي طرابلس 3/1 في آخر مباراة جمعت الفريقين في فبراير الماضي، ويعود آخر فوز للاتحاد على الأهلي طرابلس إلى يوليو 2022.

وفي آخر 10 مواجهات مباشر بين الفريقين فاز أهلي طرابلس أربع مرات، وفاز الاتحاد مرات، وتعادلا خمس مرات.

وكان أبرز مواجهات الفريقين في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في 2020، وتعادلا ذهابا، وفاز أهلي طرابلس 1/0 إيابا.