جوشوا ووايلدر يخوضان نزالين أمام منافسين مختلفين ضمن "حدث ضخم" بالسعودية

ويلعب البريطاني جوشوا، البطل السابق لرابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية، أمام السويدي أوتو فالين بينما يواجه الأمريكي وايلدر، بطل مجلس الملاكمة العالمي السابق، الملاكم جوزيف باركر القادم من نيوزيلندا على حلبة المملكة في الرياض.

ويعد باركر بطلا سابقا لمنظمة الملاكمة العالمية.

وقد يواجه جوشوا ووايلدر بعضهما البعض العام المقبل إذا انتصرا في الرياض.

وسيتضمن الحدث المقام يوم 23 ديسمبر أيضا نزالين على لقبين عالميين، حيث يلعب دميتري بيفول بطل وزن خفيف الثقيل لرابطة الملاكمة العالمية منافسه البريطاني ليندون أرثر.