جوشوا ووايلدر يخوضان نزالين أمام منافسين مختلفين ضمن "حدث ضخم" بالسعودية
قال مروجو مباريات اليوم الأربعاء إن ديونتاي وايلدر وأنتوني جوشوا بطلي العالم السابقين في الوزن الثقيل سيخوضان نزالين أمام منافسين مختلفين في نفس الليلة ضمن حدث ضخم في السعودية في 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويلعب البريطاني جوشوا، البطل السابق لرابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية، أمام السويدي أوتو فالين بينما يواجه الأمريكي وايلدر، بطل مجلس الملاكمة العالمي السابق، الملاكم جوزيف باركر القادم من نيوزيلندا على حلبة المملكة في الرياض.
ويعد باركر بطلا سابقا لمنظمة الملاكمة العالمية.
وقد يواجه جوشوا ووايلدر بعضهما البعض العام المقبل إذا انتصرا في الرياض.
وسيتضمن الحدث المقام يوم 23 ديسمبر أيضا نزالين على لقبين عالميين، حيث يلعب دميتري بيفول بطل وزن خفيف الثقيل لرابطة الملاكمة العالمية منافسه البريطاني ليندون أرثر.
ويلعب الأسترالي جاي أوبيتايا بطل الوزن تحت الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي أمام البريطاني إليس زورو.
ويعود البريطاني دانييل ديبوا ملاكم الوزن الثقيل، الذي خسر ألقاب الرابطة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة العالمية لصالح أولكسندر أوسيك في بولندا أغسطس آب، إلى الحلبة من جديد وسيواجه الأمريكي جاريل ميلر الذي لم يُهزم حتى الآن.