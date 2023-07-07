لندن تستضيف نزال الوزن الثقيل بين جوشوا ومواطنه ديليان وايت

وتغلب جوشوا على وايت بالضربة القاضية في الجولة السابعة على لقب بريطانيا والكومنولث في ديسمبر/ كانون الأول 2015 ليثأر من خسارته في مواجهة سابقة بينهما للهواة.

وفاز جوشوا (33 عاما) على الأمريكي جيرمين فرانكلين في أبريل/ نيسان الماضي محققًا أول انتصار خلال أكثر من عامين بعد هزيمتين متتاليتين من البطل الموحد الأوكراني أولكسندر أوسيك.

وقال جوشوا: "أنا واضح بخصوص خطتي بأن أكون نشيطا هذا العام، سأكون مستعدا للنزال وأتطلع للتركيز في عملي".

وتفوق وايت (35 عاما) على فرانكلين أيضا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد خسارة التحدي الوحيد له على لقب بطل العالم أمام تايسون فيوري في أبريل/ نيسان 2022.

وقال وايت: "أتطلع للعودة لملعب أو تو لندن وخوض المعركة، تعادلنا 1-1 لذا هذه مواجهة فاصلة".