ريال مدريد مستعد لدفع 89 مليون إسترليني مقابل بلينغهام
كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد مستعد لدفع 89 مليون جنيه إسترليني لبروسيا دورتموند الألماني من أجل الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي جود بلينغهام.
وتألق بلينغهام البالغ من العمر 19عامًا، في ألمانيا منذ انتقاله بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني 2020 من برمنغهام سيتي، كما واصل تألقه في كأس العالم 2022 في قطر، الشهر الحالي، تحت قيادة المدير الفني غاريث ساوثغيت.
ولعب بلينغهام 5 مباريات في مونديال قطر 2022 وسجل في الفوز 6-2 على إيران في دور المجموعات ليعزز هذا الأداء مكانته لدى الأندية الأوروبية الكبرى.
ووفقًا لشبكة ESPN ، فإن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا على استعداد لدفع 89 مليون جنيه إسترليني إلى دورتموند للاعب خط الوسط.
كما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية حصريًا، عن أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مصمم على الفوز في معركة بلينغهام.
وقالت مصادر في استاد الاتحاد، إن احتمال العمل مع غوارديولا سيرجح قرار نجم دورتموند لصالح حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل حرص أندية ليفربول، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، على التعاقد معه.
وحاول ترينت ألكسندر-أرنولد، وجوردان هندرسون، إقناع بلينغهام للانضمام لهما في أنفيلد باعتباره المكان المناسب له، وذلك أثناء وجودهم جميعًا في قطر خلال كأس العالم.
وردًا على سؤال حول الانتقال، في يناير/كانون الثاني المقبل، قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول: "أنا الشخص الخطأ الذي يسأل عما إذا كان جود متاحًا في يناير، ونحن نبحث، وإذا حدث شيء سنرى ذلك، ومن الناحية الرياضية نحن مستعدون دائمًا".
وأصبح اللاعب محط اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى لذلك يحرص بروسيا دورتموند على المغالاة مقابل انتقاله.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن دورتموند سيطلب 150 مليون يورو، وهو مبلغ لن يطرحه ريال مدريد على الطاولة للاعب يعتبرونه ممتعًا، لكنه يعتبر أن العملية ستتجاوز المنطق في حال دفع هذ المبلغ ويمكن أن تعرض النادي للخطر والاستقرار الاقتصادي للنادي.
بلينغهام لاعب مختلف، لكن ريال مدريد، على الرغم من بحثه عن لاعب خط وسط بالنظر إلى القرارات المتعلقة ببقاء أو رحيل توني كروس ولوكا مودريتش، يتمتع بقاعدة صلبة مع وجود الشباب فيدريكو فالفيردي، وإدواردو كامافينغا، وأوريلين تشواميني، لكن سيتعين عليهم تعزيزها في وقت قصير.