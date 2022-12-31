ريال مدريد مستعد لدفع 89 مليون إسترليني مقابل بلينغهام

ولعب بلينغهام 5 مباريات في مونديال قطر 2022 وسجل في الفوز 6-2 على إيران في دور المجموعات ليعزز هذا الأداء مكانته لدى الأندية الأوروبية الكبرى.

ووفقًا لشبكة ESPN ، فإن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا على استعداد لدفع 89 مليون جنيه إسترليني إلى دورتموند للاعب خط الوسط.

كما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية حصريًا، عن أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مصمم على الفوز في معركة بلينغهام.

وقالت مصادر في استاد الاتحاد، إن احتمال العمل مع غوارديولا سيرجح قرار نجم دورتموند لصالح حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل حرص أندية ليفربول، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، على التعاقد معه.

وحاول ترينت ألكسندر-أرنولد، وجوردان هندرسون، إقناع بلينغهام للانضمام لهما في أنفيلد باعتباره المكان المناسب له، وذلك أثناء وجودهم جميعًا في قطر خلال كأس العالم.