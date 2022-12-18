مانشستر يونايتد ينافس على ضم بلينغهام ويستعد لتقديم عرض جديد لدي يونغ
دخل مانشستر يونايتد صراع المنافسة على التعاقد مع الدولي الإنجليزي جود بلينغهام الصيف المقبل، وهو مستعد لتقديم عرض آخر للهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة.
ويقود ليفربول ومانشستر سيتي مطاردة بلينغهام، الذي من المتوقع أن يغادر بروسيا دورتموند بعد أن لعب مع إنجلترا في كأس العالم 2022.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مانشستر يونايتد سيشكل تحديًا قويًا للتعاقد مع أحد أكثر اللاعبين الشبان إثارة في كرة القدم الأوروبية، بعد أن ظل معجبًا كبيرًا ببلينغهام منذ انتقاله إلى الدوري الألماني من برمنغهام سيتي في عام 2020.
واعتقد يونايتد أنه فاز بسباق التعاقد مع اللاعب بعد أن زار الشاب ووالداه قاعدة تدريب كارينغتون بالنادي، حيث التقى بالسير أليكس فيرغسون ومسؤولين آخرين في النادي.
وفي بعض اللحظات خلال مسيرة إنجلترا في كأس العالم التي انتهت عند دور الثمانية بالخسارة 2-1 أمام فرنسا، أعاد أداء بلينغهام، الذي تقول تقارير إن ليفربول مهتم بضمه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، إلى الأذهان أسلوب ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد.
وكشف الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني ليونايتد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه تلقى وعودًا بتحويل المزيد من الأموال إذا باعت عائلة غليزر يونايتد بعد 17 عامًا جزءا من ملكية النادي.
وسيدخل يونايتد المنافسة على إبرام تعاقدات جديدة في الصيف على الرغم من أن خططهم في الميركاتو الشتوي من المرجح أن تقتصر على إيجاد بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ولم يستبعد النادي تقديم عرض جديد في الصيف لدي يونغ، الذي اقترب من الانتقال إلى أولد ترافورد من برشلونة والعمل مع رئيسه القديم في أياكس تين هاغ.
ويُعتقد أن الناديين اتفقا على صفقة ينتقل بموجبها الدولي الهولندي إلى أولد ترافورد مقابل80 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك، فقد تعثرت الصفقة بسبب نزاع دي يونغ مع برشلونة بشأن المستحقات غير المدفوعة.
وتقول المصادر إن الباب لا يزال مفتوحًا للاعب عالمي مثل دي يونغ الذي يناسب نوعية اللاعبين والشخصية التي يريدها تين هاغ.
ويعتقد يونايتد أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا كان منفتحًا على الانتقال للفريق ولا يزال من الممكن إقناعه بالانتقال إلى أولد ترافورد.