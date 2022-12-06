تألق بلينغهام في المونديال يُصعب انتقاله إلى ريال مدريد

ولا شك أن كل مباراة يلعبها في قطر تؤدي إلى ارتفاع سعره، حيث تألق أمام السنغال وأرسل تمريرات حاسمة لزملائه وكان نقطة انطلاق لانتصار إنجلترا، وبذلك يمكن أن يصبح لاعب بروسيا دورتموند أحد أغلى اللاعبين في التاريخ.

ولقد أدت كرة القدم والمسار المهني الجامح لبعض الأندية، التي تدفع أكثر من سعر السوق ودون الالتفات إلى الحدود التي تحددها النفقات والدخل ، إلى رفع سعر الانتقالات أعلى من مرحلة ما قبل كوفيد-19.

صفقة باهظة

في حالة بلينغهام ، هناك حديث عن 150 مليون يورو ، وهو مبلغ لن يطرحه ريال مدريد على الطاولة للاعب يعتبرونه ممتعًا ، لكنه يعتبر أن العملية سوف تتجاوز المنطق في حال دفع هذ المبلغ ويمكن أن تعرض النادي للخطر والاستقرار الاقتصادي للنادي.

بلينغهام لاعب مختلف ، لكن ريال مدريد ، على الرغم من بحثه عن لاعب خط وسط بالنظر إلى القرارات المتعلقة ببقاء أو رحيل توني كروس ولوكا مودريتش ، يتمتع بقاعدة صلبة مع فيدريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني ، لكن سيتعين عليهم تعزيزها في وقت قصير، في الوقت الذي لن يبقى داني سيبايوس وكل شيء يشير إلى أنه سيغادر في نهاية الموسم.