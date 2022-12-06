تألق بلينغهام في المونديال يُصعب انتقاله إلى ريال مدريد
وضع ريال مدريد خطة منذ شهور للتعاقد مع الدولي الإنجليزي جود بلينغهام ، الذي أصبح أحد أهدافه ذات الأولوية لتعزيز خط الوسط الذي سيتعين عليه عاجلاً أم آجلاً إجراء تغيير وهو الأمر الذي بدأ بالفعل برحيل كاسيميرو العام الماضي.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن التعاقد مع بلينغهام بات مشكلة كبيرة بعد تألق اللاعب الشاب مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الحالية في قطر فضلا عن أن ناديه بروسيا دورتموند الألماني سيغالي بالتأكيد في مطالبه المالية بعد تألقه مع إنجلترا وما يفعله في كأس العالم، الأمر الذي دفع ثمن اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا فقط لأعلى سعر.
ولا شك أن كل مباراة يلعبها في قطر تؤدي إلى ارتفاع سعره، حيث تألق أمام السنغال وأرسل تمريرات حاسمة لزملائه وكان نقطة انطلاق لانتصار إنجلترا، وبذلك يمكن أن يصبح لاعب بروسيا دورتموند أحد أغلى اللاعبين في التاريخ.
ولقد أدت كرة القدم والمسار المهني الجامح لبعض الأندية، التي تدفع أكثر من سعر السوق ودون الالتفات إلى الحدود التي تحددها النفقات والدخل ، إلى رفع سعر الانتقالات أعلى من مرحلة ما قبل كوفيد-19.
صفقة باهظة
في حالة بلينغهام ، هناك حديث عن 150 مليون يورو ، وهو مبلغ لن يطرحه ريال مدريد على الطاولة للاعب يعتبرونه ممتعًا ، لكنه يعتبر أن العملية سوف تتجاوز المنطق في حال دفع هذ المبلغ ويمكن أن تعرض النادي للخطر والاستقرار الاقتصادي للنادي.
بلينغهام لاعب مختلف ، لكن ريال مدريد ، على الرغم من بحثه عن لاعب خط وسط بالنظر إلى القرارات المتعلقة ببقاء أو رحيل توني كروس ولوكا مودريتش ، يتمتع بقاعدة صلبة مع فيدريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني ، لكن سيتعين عليهم تعزيزها في وقت قصير، في الوقت الذي لن يبقى داني سيبايوس وكل شيء يشير إلى أنه سيغادر في نهاية الموسم.
قرار اللاعب
ماذا يمكن أن يفعل ريال مدريد في هذه الحالة؟ الانتظار والثقة في أن القرار النهائي للاعب يمكن أن يحول العملية التي تم وضعها الآن على عتبة المستحيل، والنادي الذي أخذ زمام المبادرة في معركة التعاقد مع بلينغهام هو ليفربول الساعي لتقوية خط وسط ويفكر في التعاقد مع غافي.
وينتهي عقد بلينغهام مع بروسيا دورتموند في 2025 لكن تألقه اللافت سيعجل رحيله ويضاعف سعره، لكن بالنسبة لريال مدريد لا يوجد خيار آخر سوى الانتظار والاستمرار في السعي من أجل تحديث خط وسط كان يقوده كروس ومودريتش وكاسيميرو وأصبح جزءًا من تاريخ كرة القدم.