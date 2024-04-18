مفاوضات نهائية بين ليفربول وخليفة كلوب
كشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا عن مفاوضات نهائية بين ليفربول والمدرب روبن أموريم.
واستقر ليفربول على روبن أموريم المدرب الحالي لسبورتينغ لشبونة لخلافة يورغن كلوب الذي سيغادر ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الحالي.
ويحظى أموريم البالغ من العمر 39 عامًا بتقدير كبير جدًا، ويبدو أنه من المؤكد أنه سيخلف المدرب الألماني الذي يريد الحصول على الراحة بعد سنوات طويلة مع ليفربول.
وذكر سيبولفيدا أن وكيل أعمال أموريم اشترى شقة في ليفربول، وأن الأمور تبدو وكأنها في مرحلة متقدمة جدًا الآن، في حين ليس لدى سبورتينغ لشبونة أي اسم ليحل محل أموريم.
وأضاف ليفربول وأموريم في المفاوضات النهائية بشأن عقد المدرب.
في حين ذكر موقع "TeamTALK" أن ليفربول قدم عرضا لأموريم لمدة ثلاث سنوات، وأكد أن المدرب البرتغالي "حريص على قبول العرض".
وتراجع مستوى ليفربول مؤخرًا وتراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.
كما خسر ليفربول على ملعبه أمام أتلانتا 0/3 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وتقام مباراة الإياب اليوم الخميس.
ونال ليفربول في فبراير الماضي، لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
لدى الريدز 10 مباريات كحد أقصى تحت قيادة كلوب حتى نهاية الموسم الحالي.