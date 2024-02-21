أزمة بين رونالدو والحكم الصيني وانفعال كبير من كاسترو (فيديو)

ويواجه النصر ضيفه الفيحاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحصل رونالدو على إنذار في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم النصر بهدفين نظيفين.

وأعطى الحكم الصيني إنذارًا للنجم البرتغالي، بعد تدخله بعنف على لاعب الفيحاء.

وصب رونالدو جام غضبه على الحكم الصيني، وطالبه بالتأكد من اللعبة، حيث تحدث معه بعصبية زائدة.

كما انفعل كاسترو مدرب النصر على الحكم الصيني، وشوح له باليد أكثر من مرة، اعتراضًا على إنذار رونالدو.

ويرى مدرب النصر أن إنذار رونالدو غير مبرر، ما أدى إلى انفعاله.