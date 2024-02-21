مشادة بين علي لاجامي وبروزوفيتش قبيل مباراة النصر والفيحاء (فيديو)
شهدت عملية إحماء فريق النصر قبيل مباراة الفيحاء في دوري أبطال آسيا، لقطة غريبة بين علي لاجامي مدافع الفريق، وزميله مارسيلو بروزوفيتش.
وأعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة، اليوم، ضد الفيحاء، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا، وشهدت تواجد الثنائي لاجامي وبروزوفيتش.
وخلال عملية الإحماء دخل الثنائي في مشادة بسيطة، حيث قام لاجامي بدفع بروزوفيتش في كتفه، ثم قام بتوجيه كلمات له ولكنه كان يضع يده على فمه.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النصر بهدف دون ردِ على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز للنصر في الدقيقة 81 من عمر المباراة.