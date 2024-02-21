مشادة بين علي لاجامي وبروزوفيتش قبيل مباراة النصر والفيحاء (فيديو)

وأعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة، اليوم، ضد الفيحاء، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا، وشهدت تواجد الثنائي لاجامي وبروزوفيتش.

وخلال عملية الإحماء دخل الثنائي في مشادة بسيطة، حيث قام لاجامي بدفع بروزوفيتش في كتفه، ثم قام بتوجيه كلمات له ولكنه كان يضع يده على فمه.