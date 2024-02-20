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رونالدو يهتف لريال مدريد بصوت عال أثناء تدريبات النصر (فيديو)

يستقبل النصر الفيحاء في ملعب الأول بارك غدًا الأربعاء.

هتف كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، لناديه الأسبق ريال مدريد خلال التدريبات استعدادًا لمواجهة الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتغلب النصر على الفيحاء في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله رونالدو.

ويستقبل النصر الفيحاء في ملعب الأول بارك غدًا الأربعاء.

وأثناء التدريبات رصدت الكاميرات رونالدو وهو يهتف بصوت عال :"فاموس، ريمونتادا مدريد".

وكريستانو رونالدو هو الهدف التاريخي لنادي ريال مدريد وأحد أبرز نجومه على مر التاريخ، رغم أنه غادره للعب مع يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد وأخيرًا النصر.

@eremsports سر انفعال رونالدو على ابنه كريستيانو رونالدو جونيور قبل مباراة النصر والفتح #الدوري_السعودي #sportsontiktok ♬ الصوت الأصلي - إرم سبورت - Erem Sports

ومن المتوقع أن يبدأ كريستيانو رونالدو أساسيًّا في تشكيل النصر بعدما سجل في مباراتين على التوالي بعد عودته من الإصابة أمام الفيحاء والفتح.

ويعيش رونالدو أجواءً مثالية مع النصر منذ الانضمام إليه حيث يشعر بارتياح كبير.

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