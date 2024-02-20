رونالدو يهتف لريال مدريد بصوت عال أثناء تدريبات النصر (فيديو)

ومن المتوقع أن يبدأ كريستيانو رونالدو أساسيًّا في تشكيل النصر بعدما سجل في مباراتين على التوالي بعد عودته من الإصابة أمام الفيحاء والفتح.

ويعيش رونالدو أجواءً مثالية مع النصر منذ الانضمام إليه حيث يشعر بارتياح كبير.