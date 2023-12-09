هودجسون يعتذر بعد انتقاد مشجعي كريستال بالاس
اعتذر روي هودجسون مدرب كريستال بالاس لمشجعي فريقه بعد أن وصفهم بأنهم جمهور "مدلل" عندما أطلقوا صيحات الاستهجان بوجه فريقه بعد الخسارة 0/2 الأربعاء الماضي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يحقق كريستال بالاس أي فوز في الدوري الممتاز منذ انتصاره في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي على مضيفه بيرنلي، بينما خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه، ليتراجع للمركز الـ14 بين فرق البطولة العشرين، رغم أنه قدم بداية واعدة هذا الموسم عندما انتصر على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز.
وقال هودجسون بعد الخسارة أمام بورنموث: "جمهور الفريق كان مدللا في الآونة الأخيرة هنا".
وأضاف: "اعتادوا على رؤيتنا نقدم أداء جيدا جدا على أرضنا".
وأوضح مدرب ليفربول وإنتر ميلان السابق أمس الجمعة أنه يعتذر للجمهور لإدلائه بهذه التصريحات.
وقال المدرب المخضرم: "أشعر بالانزعاج بسبب تصريحاتي وكلماتي".
وأتم: "سأكون في غاية الحزن إن لم يعرفوا أنني أقدرهم وأن بوسعي تفهم شعورهم بالإحباط، لذا لابد لي من الاعتذار لهم؛ لأنهم كانوا طيبين جدا معي خلال الأعوام الخمسة التي أمضيتها في صفوف النادي".
وانتهت أول مسيرة لهودجسون على رأس الجهاز الفني لكريستال بالاس في 2021، بعد أن احتل الفريق المركز الـ 14 في موسمين متتاليين.
وبعد ذلك عاد لقيادة الفريق في مارس آذار 2023، وأوقف مسيرة خسائر متتالية استمرت في 12 مباراة، وحصل على 18 نقطة في 10 مباريات، وأنهى كريستال بالاس الموسم في المركز الـ11، وهو أفضل مركز يحصل عليه الفريق منذ الموسم الأول لهودجسون معه.
وسيحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول صاحب المركز الثاني في وقت لاحق اليوم السبت.