هودجسون يعتذر بعد انتقاد مشجعي كريستال بالاس

وأوضح مدرب ليفربول وإنتر ميلان السابق أمس الجمعة أنه يعتذر للجمهور لإدلائه بهذه التصريحات.

وقال المدرب المخضرم: "أشعر بالانزعاج بسبب تصريحاتي وكلماتي".

وأتم: "سأكون في غاية الحزن إن لم يعرفوا أنني أقدرهم وأن بوسعي تفهم شعورهم بالإحباط، لذا لابد لي من الاعتذار لهم؛ لأنهم كانوا طيبين جدا معي خلال الأعوام الخمسة التي أمضيتها في صفوف النادي".

وانتهت أول مسيرة لهودجسون على رأس الجهاز الفني لكريستال بالاس في 2021، بعد أن احتل الفريق المركز الـ 14 في موسمين متتاليين.

وبعد ذلك عاد لقيادة الفريق في مارس آذار 2023، وأوقف مسيرة خسائر متتالية استمرت في 12 مباراة، وحصل على 18 نقطة في 10 مباريات، وأنهى كريستال بالاس الموسم في المركز الـ11، وهو أفضل مركز يحصل عليه الفريق منذ الموسم الأول لهودجسون معه.

وسيحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول صاحب المركز الثاني في وقت لاحق اليوم السبت.