سواريز "الشيطان" يرفض الاعتذار لغانا بسبب "حركة اليد" في كأس العالم 2010

واستخدم سواريز يده حينها ومنع هدفا لغانا في الوقت الإضافي، لتحتسب ركلة جزاء أهدرها جيان أسامواه قبل أن تفوز أوروجواي بركلات الترجيح وتبلغ الدور قبل النهائي.

وسأل أحد الصحفيين سواريز عما إذا سيعتذر للشعب الغاني الذي يصفه "بالشيطان"، لكن مهاجم أوروغواي قال: "لن أعتذر عن ذلك... اللاعب هو من أهدر ركلة الجزاء. ربما أعتذر إذا تسببت في إصابة لاعب وتلقيت بطاقة حمراء، ربما أعتذر".

وأضاف: "لكني تلقيت بطاقة حمراء في هذا الموقف، والحكم احتسب ركلة جزاء. ليس مشكلتي لأنني لم أهدر ركلة الجزاء. لست مسؤولا عن تنفيذ ركلة الجزاء".

ولا تزال جماهير غانا تشعر بالحسرة على ما حدث في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث حرمها الانتصار من أن تصبح أول دولة أفريقية تصل إلى قبل نهائي كأس العالم.