سواريز "الشيطان" يرفض الاعتذار لغانا بسبب "حركة اليد" في كأس العالم 2010
رفض لويس سواريز مهاجم أوروغواي اليوم الخميس الاعتذار للغانيين عن دوره قبل 12 عاما في أكبر انتكاسة لهم في كأس العالم لكرة القدم، بداعي أن لمسة يده لم تحرمهم من الفوز في دور الثمانية، لكن ركلة الجزاء المهدرة وراء إبعادهم عن بلوغ الدور قبل النهائي.
وقد تثأر غانا لخسارتها في 2010 من المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية، إذا فازت على أوروجواي يوم الجمعة في ختام منافسات المجموعة الثامنة.
واستخدم سواريز يده حينها ومنع هدفا لغانا في الوقت الإضافي، لتحتسب ركلة جزاء أهدرها جيان أسامواه قبل أن تفوز أوروجواي بركلات الترجيح وتبلغ الدور قبل النهائي.
وسأل أحد الصحفيين سواريز عما إذا سيعتذر للشعب الغاني الذي يصفه "بالشيطان"، لكن مهاجم أوروغواي قال: "لن أعتذر عن ذلك... اللاعب هو من أهدر ركلة الجزاء. ربما أعتذر إذا تسببت في إصابة لاعب وتلقيت بطاقة حمراء، ربما أعتذر".
وأضاف: "لكني تلقيت بطاقة حمراء في هذا الموقف، والحكم احتسب ركلة جزاء. ليس مشكلتي لأنني لم أهدر ركلة الجزاء. لست مسؤولا عن تنفيذ ركلة الجزاء".
ولا تزال جماهير غانا تشعر بالحسرة على ما حدث في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث حرمها الانتصار من أن تصبح أول دولة أفريقية تصل إلى قبل نهائي كأس العالم.
وسيضمن الفوز لغانا التأهل لدور الستة عشر، وقد يكون التعادل كافيا إذا فازت البرتغال، التي ضمنت التأهل، على كوريا الجنوبية.
ومع ذلك بدا الفريق الغاني أقل اهتماما بوصف سواريز بالشخص الشرير وقال مسؤولوه إن مباراة أوروجواي لا تتعلق بالثأر.
وقال توماس بارتي لاعب آرسنال: "ما حدث قبل عدة سنوات سيكون دائما في أذهاننا لكن هذه المباراة مختلفة تماما".
وبنبرة غاضبة بسبب الأسئلة المتكررة عن تصرف سواريز، قال أوتو أودو مدرب غانا إن الجماهير ترى أن المباراة فرصة لرد الاعتبار، لكن بالنسبة لفريقه فالأمر يتعلق بمحاولة التأهل فقط.
وقال مدرب غانا: "كل شيء يحدث له وجهات نظر، لو وقع الحادث في الاتجاه المعاكس وتأهلت غانا لقبل النهائي سيقول الجميع حسنا وإنه من الطبيعي أن يفعل اللاعب أي شيء في وسعه".
وأضاف: "هذا ما أتمناه من كل لاعب أن يفعل كل ما بوسعه لمساعدة فريقه على التأهل والتضحية بنفسه أحيانا ببطاقة حمراء".