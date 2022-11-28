أوتو أودو مدرب غانا: لا نسعى للثأر أمام أوروغواي

قال أوتو أودو مدرب غانا، اليوم الإثنين، إن الانتقام لا يشغل باله كثيرا، وذلك في مواجهة أوروغواي في الجولة الثالثة بكأس العالم 2022 في قطر.

لكن الثأر سيكون حاضرا في أذهان الكثير من جماهير منتخب غانا في مواجهة أورغواي في ختام منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم، والتي ستحسم التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.