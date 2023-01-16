ترتيب الدوري الفرنسي.. هزيمة باريس سان جيرمان أمام ستاد رين والفارق في الصدارة يتقلص إلى 3 نقاط

وجلس كيليان مبابي، العائد للتدريبات بعد فترة راحة بعد مشاركته مع الفريق عقب انتهاء كأس العالم، على مقاعد البدلاء.

وقاد هوجو إكيتيكي هجوم باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي ونيمار، لكن وضح تأثر الفريق بغياب لاعب الوسط المصاب ماركو فيراتي.

واتيحت أول فرصة لرين في الدقيقة 28 عندما سدد أرنو كاليمندو كرة قوية أبعدها الحارس جيانلويجي دوناروما بصعوبة.

وحافظ دوناروما على نظافة شباكه بعد إنقاذ محاولة من لوفرو ماير في الدقيقة 33.

وفي ظل معاناة باريس سان جيرمان في الهجوم اضطر المدرب كريستوف غالتييه لإشراك مبابي بدلا من إكيتيكي بعد عشر دقائق من الاستراحة.

لكن رين واصل ضغطه وآتى الأمر ثماره عندما حول تراوري تمريرة أدريان تروفير العرضية داخل الشباك.