باريس سان جيرمان يكرم بيليه بوضع صورته على قميص إحماء اللاعبين قبل مباراة أنجيه (صور)

وتوفي بيليه الأسبوع قبل الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.

وبيليه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نال لقب كأس العالم 3 مرات، أعوام 1958 و1962 و1970.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد أنجيه، ضمن لقاءات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويعود ليونيل ميسي لقيادة هجوم باريس سان جيرمان، بعد حصوله على فترة راحة عقب فوزه ببطولة كأس العالم، قطر 2022.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم برصيد 44 نقطة، فيما يأتي أنجيه في المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط.