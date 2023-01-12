باريس سان جيرمان يكرم بيليه بوضع صورته على قميص إحماء اللاعبين قبل مباراة أنجيه (صور)
كرّم نادي باريس سان جيرمان الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، قبيل انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.
ويستضيف باريس سان جيرمان فريق أنجيه على ملعب "حديقة الأمراء"، في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.
بيليه الذي رحل قبل أسبوعين، تم تكريمه على ملعب حديقة الأمراء، حيث قام فريق باريس سان جيرمان بوضع صور النجم البرازيلي الراحل على قمصان إحماء اللاعبين، قبيل انطلاق مباراتهم أمام أنجيه.
كما نشر الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان بعضا من تلك الصور وكتب عليها: "في ذكرى الملك بيليه".
وتوفي بيليه الأسبوع قبل الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.
وبيليه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نال لقب كأس العالم 3 مرات، أعوام 1958 و1962 و1970.
ويلعب باريس سان جيرمان ضد أنجيه، ضمن لقاءات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الفرنسي.
ويعود ليونيل ميسي لقيادة هجوم باريس سان جيرمان، بعد حصوله على فترة راحة عقب فوزه ببطولة كأس العالم، قطر 2022.
ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم برصيد 44 نقطة، فيما يأتي أنجيه في المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط.