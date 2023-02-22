تين هاغ: "لدي فكرة" ستساعد مانشستر يونايتد على عبور عقبة برشلونة
قال إريك تين هاغ مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إن "لديه فكرة" ستساعد فريقه على التفوق أمام برشلونة في مواجهة مرتقبة بالدوري الأوروبي لكرة القدم غدًا الخميس.
وقدَّم يونايتد وبرشلونة، وهما من أكثر الفرق نجاحًا في كرة القدم العالمية، عرضًا رائعًا في مباراة ذهاب ملحق دور الـ16، الأسبوع الماضي، رغم أنهما يلعبان في مسابقة غريبة عليهما نسبيًا.
وخرج مدرب كل طرف راضيًا عن التعادل 2-2 والذي أظهر مدى تحسن الفريقين، أخيرًا، لكن تن هاغ لن يخلد للراحة، حيث يسعى إلى قيادة فريقه لمواصلة القتال على 4 ألقاب مع خوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأحد المقبل.
ورغم إصراره على عدم كشف أوراقه، قال تين هاغ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "ما نفعله بشكل مختلف ستراه، غدًا، على أرض الملعب".
وتابع: "لدينا فكرة سنطبقها، وكلنا نريد لعب مباريات كبيرة، ونحلم في طفولتنا بمباريات كبيرة مثلها، نستمتع بها كثيرًا، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالحصول على إشادة، يتعلق أكثر بالفوز بألقاب، نركز دائمًا على المباراة التالية، وعلينا أن نحافظ على نفس العقلية لتقديم نسخة أفضل من أنفسنا كل يوم".
وأنهى يونايتد، الموسم الماضي، بأدنى حصيلة له على الإطلاق من النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز (58 نقطة)، ولم يفز بأي لقب، منذ 2017، لكن تن هاغ أعاد الأمل سريعًا، حيث يتأخر بطل دوري الأضواء الإنجليزي 20 مرة بفارق 5 نقاط فقط عن آرسنال المتصدر.
وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي ذاته كشف المدافع رافائيل فاران، الذي كان ضمن تشكيلة يونايتد المتعثرة، الموسم الماضي، عن التغييرات التي طرأت على الفريق أخيرًا.
وقال فاران: "أعتقد أنها الثقة قبل كل شيء، ثانيًا، الانضباط، من الناحية الفنية بات الفريق يعرف جيدًا كيف يدير المباريات".
وأضاف: "مع المزيد من الخبرة، وعقلية المنافسة، تحسَّن الفريق كثيرًا بالفعل وربما يكون هذا هو وجه الاختلاف".
وكشف تين هاغ أن القائد هاري مغواير والمهاجم البرازيلي أنتوني استعادا لياقتهما البدنية، ويمكنهما الظهور أمام برشلونة، لكن المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال لا يزال غائبًا.