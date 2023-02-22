تين هاغ: "لدي فكرة" ستساعد مانشستر يونايتد على عبور عقبة برشلونة

وقدَّم يونايتد وبرشلونة، وهما من أكثر الفرق نجاحًا في كرة القدم العالمية، عرضًا رائعًا في مباراة ذهاب ملحق دور الـ16، الأسبوع الماضي، رغم أنهما يلعبان في مسابقة غريبة عليهما نسبيًا.

وخرج مدرب كل طرف راضيًا عن التعادل 2-2 والذي أظهر مدى تحسن الفريقين، أخيرًا، لكن تن هاغ لن يخلد للراحة، حيث يسعى إلى قيادة فريقه لمواصلة القتال على 4 ألقاب مع خوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأحد المقبل.

ورغم إصراره على عدم كشف أوراقه، قال تين هاغ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "ما نفعله بشكل مختلف ستراه، غدًا، على أرض الملعب".

وتابع: "لدينا فكرة سنطبقها، وكلنا نريد لعب مباريات كبيرة، ونحلم في طفولتنا بمباريات كبيرة مثلها، نستمتع بها كثيرًا، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالحصول على إشادة، يتعلق أكثر بالفوز بألقاب، نركز دائمًا على المباراة التالية، وعلينا أن نحافظ على نفس العقلية لتقديم نسخة أفضل من أنفسنا كل يوم".