مانشستر يونايتد يعلن رفع أسعار التذاكر لأول مرة منذ 11 موسما

قال مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إنه سيرفع أسعار تذاكر حضور مبارياته للبالغين الموسم المقبل بنسبة 5%.

وظلت أسعار التذاكر ثابتة خلال المواسم الـ11 الأخيرة.

وأوضح مانشستر يونايتد أن زيادة أسعار التذاكر تعود لارتفاع تكلفة استضافة المباريات، والتي زادت بنسبة 40% في السنوات الخمس الماضية و11% آخر 12 شهرا.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: "الزيادة المتواضعة في السعر لموسم 2023/2024 ضرورية لتمكين النادي من العمل على أساس مستدام".