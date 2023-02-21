مانشستر يونايتد يعلن رفع أسعار التذاكر لأول مرة منذ 11 موسما
قال مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إنه سيرفع أسعار تذاكر حضور مبارياته للبالغين الموسم المقبل بنسبة 5%.
وظلت أسعار التذاكر ثابتة خلال المواسم الـ11 الأخيرة.
وأوضح مانشستر يونايتد أن زيادة أسعار التذاكر تعود لارتفاع تكلفة استضافة المباريات، والتي زادت بنسبة 40% في السنوات الخمس الماضية و11% آخر 12 شهرا.
وقال مانشستر يونايتد في بيان: "الزيادة المتواضعة في السعر لموسم 2023/2024 ضرورية لتمكين النادي من العمل على أساس مستدام".
وأضاف: "أبقينا ارتفاع الأسعار أقل بكثير من المعدل الحالي للتضخم.. أسعار التذاكر في ملعب أولد ترافورد، جنبا إلى جنب مع أسعار الطعام والشراب في يوم المباراة، ستظل من بين أكثر الأسعار المعقولة في الدوري الممتاز".
وأضاف مانشستر يونايتد أن أسعار التذاكر الموسمية لمن هم دون 16 عاما وللصغار ستبقى كما هي مع استمرار الخصم بنسبة 50% لحاملي التذاكر الموسمية لمن هم 65 عاما أو أكثر.
وتدرس عائلة جليزر الأمريكية المالكة للنادي بيعه مع تلقيها عروض شراء مؤكدة من شركة إنيوس المملوكة لجيم راتكليف الملياردير البريطاني، وجهات قطرية.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 24 مباراة، ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر آرسنال الذي لعب 23 مباراة.
وسيلعب مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيلاقي ويستهام في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسيلعب مانشستر يونايتد مع برشلونة على ملعب أولد ترافورد، يوم الخميس، في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، وقد تعادلا 2/2 على ملعب كامب نو في مباراة الذهاب.