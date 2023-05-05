رامون دياز: الهلال كبير آسيا جاهز لمواجهة أوراوا في النهائي

قال المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إن الزعيم هو كبير آسيا.

وتأتي تصريحات دياز قبل أقل من 24 ساعة على مواجهة أوراوا رد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال دياز في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "الأرقام والنتائج ليس لها أي دلالة على ما سيحصل في الغد من نتائج".

وأضاف: "الهلال هو كبير آسيا بدليل الألقاب الآسيوية التي حصل عليها، وهدفنا تحقيق الكأس من أجل اسم الهلال واسم المملكة".