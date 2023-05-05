رامون دياز: الهلال كبير آسيا جاهز لمواجهة أوراوا في النهائي
قال المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إن الزعيم هو كبير آسيا.
وتأتي تصريحات دياز قبل أقل من 24 ساعة على مواجهة أوراوا رد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال دياز في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "الأرقام والنتائج ليس لها أي دلالة على ما سيحصل في الغد من نتائج".
وأضاف: "الهلال هو كبير آسيا بدليل الألقاب الآسيوية التي حصل عليها، وهدفنا تحقيق الكأس من أجل اسم الهلال واسم المملكة".
وانتهت مباراة الذهاب في الرياض على التعادل 1/1.
وتابع دياز: "جاهزون لخوض مباراة الغد، وسنحاول تجنب الأخطاء".
وأكد مدرب الهلال: "اعتدنا اللعب خارج الأرض خاصة في هذه البطولة، ولدينا الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات".
وأتم: "تركيزنا منصب حاليا على خوض المباراة النهائية، ولدينا القدرة على التعامل مع الأجواء الجماهيرية المتوقعة في مباراة الغد".
وعن منافسه أوراوا قال دياز: "نعرف أوراوا جيدا خاصة أنه قوي في الجوانب الدفاعية، وسنحاول اختراق دفاع منافسنا بالكثافة الهجومية".
وختم المدرب الأرجنتيني: "غياب سالم الدوسري وسلمان الفرج لم يكن منتظرا، ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على التعويض والأداء الجيد".