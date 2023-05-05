مباراة الهلال وأوراوا.. غياب سالم الدوسري يفرض على رامون دياز ابتكار حلول هجومية

في غياب الجناح المؤثر سالم الدوسري للإيقاف يحتاج الهلال ومدربه الأرجنتيني إلى حلول هجومية للوصول لمرمى مضيفه أوراوا رد دياموندز في اليابان إذا أراد التتويج بلقبه الثالث في دوري أبطال آسيا خلال آخر أربع نسخ.

وأربك الدوسري، صاحب هدف الهلال خلال التعادل المحبط 1/1 في ذهاب النهائي بالرياض، حسابات المدرب رامون دياز، بعد طرده في الدقائق الأخيرة بسبب ركل منافس دون كرة.

وكرر الدوسري ما فعله حين طرد في نهائي 2017 أمام أوراوا أيضا، وذهب اللقب للفريق الياباني في سايتاما.

وواجه الدوسري، صاحب هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر، انتقادات لاذعة من الجماهير ووسائل الإعلام بسبب سلوكه العنيف غير المبرر ليحرم الهلال من جهوده في المباراة الحاسمة.