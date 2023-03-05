قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يلجأ إلى طبيب نفسي

قرر النادي الأهلي المصري اللجوء إلى أحد الأطباء النفسيين، لمساعدة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني نقل رغبته لإدارة القلعة الحمراء في الاستعانة بأحد المتخصصين في مجال الطب النفسي للتواصل مع اللاعبين خاصة قبل المباريات المهمة.

وأكد المصد أن كولر أبدى شعوره بالقلق من وجود بعض المشاكل التي يعاني فيها اللاعبون من ضغوط شديدة نتيجة المشاركة في عدة بطولات وهو ما يلقي بظلاله على جاهزيتهم ومردودهم، ويتسبب في بعض الأوقات في تعرضهم للإصابات.

ووافقت إدارة الأهلي بالفعل على طلب كولر ووفرت للفريق طبيبا نفسيا وهو الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي والذي تواجد في ملعب مختار التتش، اليوم الأحد، للتعرف على اللاعبين والجهاز الفني.

وسيبدأ الخبير النفسي عمله مع فريق الأهلي قبل اللقاء المرتقب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير، يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبعد مباراة صن داونز سيتم تحديد آلية الاستعانة بالطبيب النفسي مع فريق الأهلي، وفقا لرؤية كولر، بعد أن يقدم تقريرا عن حالات جميع اللاعبين.