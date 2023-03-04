الأهلي يصعق القطن الكاميروني بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره القطن الكاميروني، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على إستاد السلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور ‏المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا بجانب أندية الهلال السوداني والقطن الكاميروني وصن داونز الجنوب أفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل أمام صن داونز بالمباراة الماضية بنتيجة 2-2؛ وذلك بعد الهزيمة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز على القطن.

وفي المقابل، فشل القطن الكاميروني في حصد أي نقطة بالمجموعة بعد الخسارة أمام الهلال السوداني وصن داونز، ثم الأهلي.