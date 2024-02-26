عقوبة منتظرة.. فتح تحقيق بشأن إشارة رونالدو المسيئة

وأضافت أن إدارة نادي الشباب قررت تقديم شكوى ضد رونالدو، وستتضمن الشكوى جميع المقاطع لرونالدو، منذ انضمامه إلى النصر، وليس إشارة اللاعب ضد جماهير الشباب فقط.

وسبق لرونالدو أن فعل إشارة مشابهة تجاه جماهير الهلال قبل أيام في كأس موسم الرياض.

وسجل رونالدو هدفا من ضربة جزاء في حين سجل أندرسون تاليسكا هدفين ليفوز النصر 3/2 على الشباب الذي سجل له يانيك كاراسكو وكارلوس جونيور.

ويملك النصر 52 نقطة من 21 مباراة ويتأخر بـ4 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب 20 مباراة.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفا.