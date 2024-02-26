عقوبة منتظرة.. فتح تحقيق بشأن إشارة رونالدو المسيئة
فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقا بعد الإشارة "غير الأخلاقية" من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر أمام جماهير الشباب.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن إشارة رونالدو، وأوضحت أن لجنة الانضباط ستدرس الحالة فورا، على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين.
وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن لجنة الانضباط والأخلاق تتجه للنظر بالتصرفات غير اللائقة التي صدرت من رونالدو في مباراة الشباب والنصر.
وأضافت أن إدارة نادي الشباب قررت تقديم شكوى ضد رونالدو، وستتضمن الشكوى جميع المقاطع لرونالدو، منذ انضمامه إلى النصر، وليس إشارة اللاعب ضد جماهير الشباب فقط.
وسبق لرونالدو أن فعل إشارة مشابهة تجاه جماهير الهلال قبل أيام في كأس موسم الرياض.
وسجل رونالدو هدفا من ضربة جزاء في حين سجل أندرسون تاليسكا هدفين ليفوز النصر 3/2 على الشباب الذي سجل له يانيك كاراسكو وكارلوس جونيور.
ويملك النصر 52 نقطة من 21 مباراة ويتأخر بـ4 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب 20 مباراة.
ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفا.