المئات احتشدوا.. استقبال حافل لزوجة ساديو ماني في مدرستها (فيديو)

وعقد ساديو ماني قرانه على تامبا التي ما زالت طالبة بإحدى المدارس الخاصة في السنغال، في حفل عائلي بسيط لم يحضره سوى أقارب الطرفين.

ويتواجد ساديو ماني رفقة منتخب بلاده الذي يستعد لخوض كأس الأمم الأفريقية التي يحمل لقبها، وتنطلق اليوم السبت بمواجهة كوتديفوار صاحبة الأرض مع غينيا بيساو.