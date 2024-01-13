المئات احتشدوا.. استقبال حافل لزوجة ساديو ماني في مدرستها (فيديو)
احتشد مئات الطلبة في مدرسة "كابيس" الثانوية بالعاصمة السنغالية داكار لاستقبال عائشة تامبا زوجة ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي.
وعادت تامبا، التي تبلغ من العمر 18 عاما فقط، وفقا للتقارير، إلى مدرستها لتفاجأ باحتشاد مئات الطلبة من أجل تهنئتها بزواجها من نجم منتخب السنغال، وأحد أكثر الأشخاص شهرة في البلاد.
وهتف المئات: "مدام ساديو ماني"، بحسب الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وعقد ساديو ماني قرانه على تامبا التي ما زالت طالبة بإحدى المدارس الخاصة في السنغال، في حفل عائلي بسيط لم يحضره سوى أقارب الطرفين.
ويتواجد ساديو ماني رفقة منتخب بلاده الذي يستعد لخوض كأس الأمم الأفريقية التي يحمل لقبها، وتنطلق اليوم السبت بمواجهة كوتديفوار صاحبة الأرض مع غينيا بيساو.
تأجيل شهر العسل
وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية، نقلا عن مصدر مقرب من عائلة عائشة تامبا، إنهم أجلوا سفر الزوجين لقضاء شهر العسل بسبب ارتباطات الدراسة للعروس.
وكان ماني يخطط للسفر في عطلة بعد نهاية مشوار منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، لكن أسرة عائشة تامبا رفضت وطالبت الفتاة بالتركيز على دراستها، إذ ترتبط باختبارات في عامها الدراسي الأخير.
وترى عائلة تامبا أن هناك المزيد من الوقت سيتاح لقضاء عطلات، لكن بعد انقضاء الارتباطات ذات الأولوية.