بشكل مُبطن.. مبابي ينتقد نيمار بسبب "البوكر والهامبرغر"

وكان نيمار من بين الذين تمت الإشارة إليهم بعد الفشل الذريع أمام الفريق الألماني نظرا لأن أداءه في المباراة لم يقنع، وبسبب آخر لأن المهاجم كيليان مبابي لم يبدأ المباراة للإصابة لينتظر الجمهور الكثير من نيمار في مثل هذه الحالات.

لكن ما أثار الخلاف بين اللاعبين مجددا هو ما حدث بعد ذلك، إذ ذهب نيمار بعد ساعات للعب البوكر وتناول الهامبرغر في مطعم شهير للوجبات السريعة وقد انتشرت صور اللاعب حول العالم.

ليتذكر الكثيرون التحذير الواضح الذي وجهه مبابي بمجرد انتهاء مباراة بايرن ميونخ حينما قال: "الآن نحن بحاجة إلى أن يتمتع جميع لاعبينا بصحة جيدة وسنذهب إلى ميونخ للتأهل. قبل كل شيء، يجب أن يتمتع جميع لاعبينا بصحة جيدة، وأن يناموا جميعًا جيدًا، ويأكلوا جيدًا"، هذه الكلمات كان من الواضح أنها موجهة إلى نيمار شريك مبابي في الهجوم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها مبابي تصريحا بشأن الفريق، ولا سيما لاعب برشلونة السابق. عندما جاء نيمار إلى الفريق الباريسي كان هو النجم الأوحد، في ذلك الوقت، لم يكن مبابي القائد الذي هو عليه اليوم.

ولقد تغيرت الأدوار كثيرًا في هذه السنوات خاصة بعد قبول مبابي البقاء في باريس سان جيرمان وتجديد عقده العام الماضي، حيث أصبح أكثر قوة من نيمار بعد قراره بالبقاء.

وزادت مشاكل نيمار ومبابي بشأن العديد من القضايا منها تنفيذ ركلات الجزاء وحديث مبابي عن الرعاية،... هناك العديد من القضايا التي تؤجج العلاقة يومًا بعد يوم، لدرجة أنه قيل في سبتمبر/أيلول الماضي إن سيرجيو راموس توسط في المصالحة.