"فورة الإنفاق المجنون ليس لها نهاية".. تشيلسي يسعى إلى التعاقد مع نيمار

وقالت الصحيفة إن "فورة الإنفاق المجنون لتشيلسي ليس لها نهاية في الأفق"، مؤكدة أن النادي الإنجليزي يتطلع الآن لجلب نجم باريس سان جيرمان نيمار إلى ستامفورد بريدج في الصيف.

وأضافت أن تود بويلي مالك تشيلسي الجديد اجتمع مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في باريس، يوم الثلاثاء، لمناقشة تفاصيل الصفقة في ظل انتشار أنباء عن رحيل نيمار عن النادي الباريسي

وأشارت إلى أن بويلي حريص على تكوين فريق قوي لتشيلسي يضم العديد من النجوم ووضع نيمار على رأس أولوياته

وحاول تشيلسي التعاقد مع نيمار، الصيف الماضي، قبل أن يرفض سان جيرمان الصفقة، لكن النادي الفرنسي منفتح حاليًا أكثر على الاستغناء عن المهاجم البرازيلي الذي دخل في مشادة كلامية مع الندير الرياضي لويس كامبوس عقب الهزيمة من موناكو في الدوري

ومع التعاقدات الأخيرة لتشيلسي وفي حال وصول نيمار أيضًا سيكون تشيلسي مضطرًا للاستغناء عن العديد من نجومه، مثل: حكيم زياش، وأوباميانغ، وكريستيان بوليسيك