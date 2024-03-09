مبابي خطر كبير.. تحذير لريال مدريد بسبب ميسي ونيمار
وجّه إياغو أسباس، مهاجم سيلتا فيغو، تحذيرًا إلى ريال مدريد في حال تأكد صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيغو، مساء الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.
وأجرى أسباس حوارًا مع صحيفة "آس" تحدث خلال عن اللقاء المرتقب بين الفريقين، لكن الأسئلة الأكثر سخونة جاءت خلال إجاباته عن اقتراب مبابي من الانضمام لريال مدريد واللعب في الدوري الإسباني.
وسئل أسباس عما إذا تم تأكيد وصول مبابي، هل تعتقد أن ريال مدريد سيهيمن على الدوري الإسباني في المواسم المقبلة؟. ليجيب أسباس: "سيكون ذلك جيدًا لليغا، لأن تواجد المزيد من اللاعبين المتميزين سيؤدي إلى زيادة التأثير والإيرادات المالية. بعد ذلك، سيكون من الضروري إعادة توزيع (الكعكة) بشكل أفضل حتى تتمكن الفرق الأخرى من الاقتراب من ريال مدريد".
وأضاف: "من السهل جدًا القول على الورق إن ريال مدريد سيهيمن مع مبابي، لكن تجب ترجمة ذلك على أرض الملعب. كما كان متوقعًا سابقًا أن باريس سان جيرمان سيصبح (قنبلة) مع ليونيل ميسي ونيمار داسيلفا، لكن في النهاية لم يفز بدوري أبطال أوروبا في أي عام".
ويشير أسباس إلى فترة تواجد ميسي ونيمار بجوار مبابي في سان جيرمان الأعوام الماضية، وهو الأمر الذي كان يتوقع معه أن يهيمن الفريق الفرنسي على بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يحدث ورحل نيمار وميسي إلى الدوريين السعودي والأمريكي، على الترتيب، في ظل وجود مشاكل عديدة مع النادي ومبابي.
يذكر أن إياغو أسباس (36 عامًا)، خاض خلال هذا الموسم 25 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع مثلها لزملائه.
إلى ذلك، أبلغ مبابي فريقه باريس سان جيرمان، أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي؛ إذ ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.
وتشير التقارير إلى أن مبابي سينضم لريال مدريد الصيف المقبل، بعد فشل الميرنغي في التعاقد معه أكثر من مرة أبرزها صيف 2022.
وقالت التقارير، إن ريال مدريد يخطط لتقديم مبابي في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.