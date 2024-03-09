مبابي خطر كبير.. تحذير لريال مدريد بسبب ميسي ونيمار

وجّه إياغو أسباس، مهاجم سيلتا فيغو، تحذيرًا إلى ريال مدريد في حال تأكد صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيغو، مساء الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأجرى أسباس حوارًا مع صحيفة "آس" تحدث خلال عن اللقاء المرتقب بين الفريقين، لكن الأسئلة الأكثر سخونة جاءت خلال إجاباته عن اقتراب مبابي من الانضمام لريال مدريد واللعب في الدوري الإسباني.

وسئل أسباس عما إذا تم تأكيد وصول مبابي، هل تعتقد أن ريال مدريد سيهيمن على الدوري الإسباني في المواسم المقبلة؟. ليجيب أسباس: "سيكون ذلك جيدًا لليغا، لأن تواجد المزيد من اللاعبين المتميزين سيؤدي إلى زيادة التأثير والإيرادات المالية. بعد ذلك، سيكون من الضروري إعادة توزيع (الكعكة) بشكل أفضل حتى تتمكن الفرق الأخرى من الاقتراب من ريال مدريد".