هاتاي سبور ينسحب من الدوري التركي بعد الزلزال المدمر

وقال كوج في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي: "هاتاي سبور بعث رسالة. أبلغونا بأنهم لن يلعبوا أي مباريات بعد الآن هذا الموسم.

"إذا كان غازي عنتاب يريد الانسحاب أيضا من الدوري، فإننا نعتزم الاستمرار مع 17 فريقا بشرط أن تظل حقوق هذين الناديين محفوظة"، مضيفا أن غازي عنتاب لم يتخذ قرارا بعد.

وكانت منطقة غازي عنتاب قريبة من مركز الزلزال وتضررت بشدة.

ويحتل هاتاي سبور المركز 14 في الدوري التركي بينما يحتل غازي عنتاب المركز العاشر.

وتأجل استئناف الدوري مرة أخرى، ومن المتوقع أن تعود عجلة المسابقة للدوران في الثالث من مارس آذار.