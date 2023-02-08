رغم الإعلان عن إنقاذه.. الغاني كريستيان أتسو لا يزال في عداد المفقودين
قال فولكان ديميريل مدير نادي هاتاي سبور التركي إن لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو لا يزال في عداد المفقودين بعد زلزالين مدمرين ضربا تركيا وسوريا.
وأفادت أنباء أنه تم إنقاذ أتسو (31 عاما) من تحت الأنقاض في ظل إصابته بجروح ونقله إلى المستشفى بعد موجة الزلازل القوية التي هزت البلاد يوم الإثنين الماضي.
وقال ديميريل لوكالة رويترز: "لا توجد معلومات عن مكانه بعد ولا نعرف مكانه، ليس صحيحا أنه تم انتشاله أو نقله إلى أي مكان آخر".
وأضاف ديميريل أن البحث جار عن أتسو.
وانضم أتسو لاعب المنتخب الغاني إلى هتاي سبور في سبتمبر أيلول من العام الماضي، بعد ما يقرب من عقد قضاه مع ناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في إنجلترا.
يذكر أن كريم أليسي زميل أتسو في الفريق، وهو صديق مقرب، أكد للتلفزيون التركي أنه في صباح أمس الثلاثاء تم إنقاذ اللاعب الغاني ولا يزال على قيد الحياة.
وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
وأظهرت لقطات نشرها موقع "أجانسبور" على وسائل التواصل الاجتماعي فريق إنقاذ في قرية إكينغي في منطقة أديامان، ويُزعم في الفيديو أنه يمكن سماع صوت أتسو والمدير الرياضي سافوت.
وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك محاولات مستميتة لإنقاذ سافوت، المدير الرياضي، مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث تحت الأنقاض.
تم إنقاذ لاعبي هاتاي سبور بوراك أوكسوز وكيرم أليسي وأونور إرجون، بالإضافة إلى مسؤولي الفريق أكرم أكشي أوغلو وعثمان أتيس، من تحت الأنقاض في اليوم الأول بحسب ما أفادت التقارير.