رغم الإعلان عن إنقاذه.. الغاني كريستيان أتسو لا يزال في عداد المفقودين

وانضم أتسو لاعب المنتخب الغاني إلى هتاي سبور في سبتمبر أيلول من العام الماضي، بعد ما يقرب من عقد قضاه مع ناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في إنجلترا.

يذكر أن كريم أليسي زميل أتسو في الفريق، وهو صديق مقرب، أكد للتلفزيون التركي أنه في صباح أمس الثلاثاء تم إنقاذ اللاعب الغاني ولا يزال على قيد الحياة.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأظهرت لقطات نشرها موقع "أجانسبور" على وسائل التواصل الاجتماعي فريق إنقاذ في قرية إكينغي في منطقة أديامان، ويُزعم في الفيديو أنه يمكن سماع صوت أتسو والمدير الرياضي سافوت.

وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك محاولات مستميتة لإنقاذ سافوت، المدير الرياضي، مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث تحت الأنقاض.

تم إنقاذ لاعبي هاتاي سبور بوراك أوكسوز وكيرم أليسي وأونور إرجون، بالإضافة إلى مسؤولي الفريق أكرم أكشي أوغلو وعثمان أتيس، من تحت الأنقاض في اليوم الأول بحسب ما أفادت التقارير.