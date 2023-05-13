تشيلسي ومانشستر يونايتد يتنافسان على إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا

أفادت صحيفة "ميرور" بأن تشيلسي ومانشستر يونايتد يتنافسان للحصول على توقيع الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، في السوق الصيفي.

ويبحث تشيلسي عن حارس رغم تواجد كيبا أريزابالاغا الذي انضم للنادي من أتلتيك بلباو مقابل 80 مليون يورو في 2018، وإدوارد ميندي الذي جاء مقابل 24 مليون يورو من رين الفرنسي في 2020.

ويفكر إيميليانو مارتينيز في مستقبله على الرغم من الموسم الرائع تحت قيادة أوناي إيمري في أستون فيلا.

وشارك إيميليانو مارتينيز في 34 مباراة هذا الموسم تلقى فيها 36 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 13 مرة.