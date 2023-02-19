مدرب أستون فيلا ينتقد إيميليانو مارتينيز بعد تركه المرمى ضد آرسنال
وجه أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، انتقادات حادة لحارس مرمى فريقه إيميليانو مارتينيز لتسببه في هدف آرسنال الرابع بمباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خرج من مرماه في محاولة لإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة.
وفرط فيلا في تقدمه مرتين لتصبح النتيجة التعادل 2-2 بحلول الوقت المحتسب بدل الضائع.
لكن في نهاية غريبة هز مارتينيز شباكه بالخطأ عندما ارتدت تسديدة جورجينيو من العارضة لتصطدم برأسه إلى داخل المرمى، ما أثار سخرية جماهير آرسنال فريقه السابق.
وتقدم مارتينيز مع زملائه في الهجوم في اللحظات الأخيرة لمحاولة إدراك التعادل، وترك مرماه ليسجل غابرييل مارتينيلي هدفا في الشباك الخالية ليفوز آرسنال 4-2.
وقال المدرب الإسباني "لم أطلب من حارس المرمى التقدم لتسجيل هدف في الدقيقة 92.
"لا أعرف الإحصاءات لكن ربما تسجل هدفا من بين 100 محاولة، وربما يتحول المنافس من الدفاع إلى الهجوم ويهز الشباك في عشر من 20 محاولة، وهو ما حدث اليوم. يمكننا أن نخسر 3-2 لكن الهزيمة 4-2 ليست جيدة".
واكتسب مارتينيز المثير للجدل سمعة سيئة في نهائيات كأس العالم في قطر بسبب تصرفاته الغريبة في ضربات الترجيح لتشتيت المنافسين وسخريته من الفرنسي كيليان مبابي، لكنه كان حزينا بعد مباراة اليوم السبت.