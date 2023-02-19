مدرب أستون فيلا ينتقد إيميليانو مارتينيز بعد تركه المرمى ضد آرسنال

وجه أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، انتقادات حادة لحارس مرمى فريقه إيميليانو مارتينيز لتسببه في هدف آرسنال الرابع بمباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خرج من مرماه في محاولة لإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة.

وفرط فيلا في تقدمه مرتين لتصبح النتيجة التعادل 2-2 بحلول الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن في نهاية غريبة هز مارتينيز شباكه بالخطأ عندما ارتدت تسديدة جورجينيو من العارضة لتصطدم برأسه إلى داخل المرمى، ما أثار سخرية جماهير آرسنال فريقه السابق.