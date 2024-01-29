زيدان إقبال يخرج من مباراة الأردن والعراق باكيًا (فيديو)

وفاز منتخب الأردن على نظيره العراقي بنتيجة 2/3 في مباراة مثيرة أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب خليفة الدولي، ليتأهل لدور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

وعقب نهاية المباراة رصدت الكاميرات خروج زيدان إقبال باكيًا، وسط مواساة بعض من زملائه والجماهير.