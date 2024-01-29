زيدان إقبال يخرج من مباراة الأردن والعراق باكيًا (فيديو)
خرج العراقي زيدان إقبال نجم نادي مانشستر يونايتد؛ لاعب منتخب أسود الرافدين، باكيًا بعد خسارة بلاده أمام الأردن ووداع كأس آسيا.
وفاز منتخب الأردن على نظيره العراقي بنتيجة 2/3 في مباراة مثيرة أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب خليفة الدولي، ليتأهل لدور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.
وعقب نهاية المباراة رصدت الكاميرات خروج زيدان إقبال باكيًا، وسط مواساة بعض من زملائه والجماهير.
وودّع منتخب العراق كأس أمم آسيا من دور الـ16، بينما تأهل نظيره الأردني لدور الثمانية، ليواجه منتخب طاجيكستان مفاجأة البطولة الذي تجاوز الإمارات بركلات الترجيح، أمس الأحد.
أنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متفوقا بهدف سجله يزن النعيمات، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
ورد المنتخب العراقي بهدفين سجلهما سعد ناطق وعلي حسين في، الدقيقتين 68 و76.
إلا أن النشامى انتزعوا بطاقة التأهل بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب، ونزار رشدان، في الدقيقتين 95 و97.