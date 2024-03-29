"صعبة للغاية".. مهمة جديدة لمحمد صلاح مع منتخب مصر

ويحسب قناة "أون تايم سبورتس" فإن مدرب منتخب مصر الأوليمبي، وضع محمد على رأس اللاعبين الثلاثة فوق السن، المزمع ضمهم للفريق قبيل البطولة.

روجيرو ميكالي أكد على تأثير وضرورة وجود محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وأنه يرى أن صلاح نجم لا يحتاج إلى أي تقييم من أجل الانضمام إلى صفوف الفراعنة الصغار.

وستكون مهمة صلاح صعبة، حيث تتجه الأنظار نحو نجم ليفربول، الذي يطمح للوصول إلى الفراعنة بعيدًا في الأولمبياد بعد الوداع من الدور الأول في البطولة الماضية.

ويحاول مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، التنسيق مع إدارة ليفربول في محاولة معهم للموافقة على لعب صلاح للدورة الأولمبية، خاصة بعد غيابه عن الدورة الماضية في طوكيو.

وغاب صلاح عن البطولة الماضية بعد تمسك المدرب الألماني يورغن كلوب بخدماته ورفضه السفر لليابان، كون البطولة غير مدرجة في "أيام الفيفا"، وأنه يريد المحافظة على نجمه من الإصابات.

يذكر أن صلاح تعرض للإصابة مع منتخب مصر الأول خلال مشاركته في أمم أفريقا في شهر يناير الماضي.