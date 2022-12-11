أهداف مباراة ليفربول وليون في كأس سوبر دبي (فيديو)
افتتح كارفاليو أهداف مباراة ليفربول وأولمبيك ليون الفرنسي التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات بطولة كأس سوبر دبي الودية.
وبصناعة النجم المصري محمد صلاح، أحرز كارفاليو أول أهداف ليفربول بعد مرور 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة.
وعادل لاكازيت النتيجة للفريق الفرنسي في الدقيقة 41، بعد أن استغل خطأ فادحًا من روبرتسون لاعب ليفربول وسجل هدف التعادل لليون.
ونجح ليون في إحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 64 و82.
وتعد مباراة ليفربول ضد ليون ضمن فترة إعداد الفريق لاستئناف الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، برصيد 22 نقطة.
وتقام البطولة بمشاركة 4 أندية أوروبية، هي ليفربول وآرسنال الإنجليزيين، وميلان الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.