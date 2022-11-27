ديلي ميل: مفاوضات بين ملاك ليفربول ومستثمرين من السعودية وقطر لبيع النادي

وأكدت الصحيفة أن الشركات المهتمة بشراء ليفربول، من قطر والسعودية، لها علاقات وطيدة بالحكومات في بلديها.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قد أكد دعم حكومة بلاده لأي مساعٍ للقطاع الخاص المحلي لشراء ناديي مانشستر يونايتد وليفربول، وهما الثنائي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.