ديلي ميل: مفاوضات بين ملاك ليفربول ومستثمرين من السعودية وقطر لبيع النادي
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن شركات استثمارية من الشرق الأوسط بدأت مفاوضات مع ملاك ليفربول لشراء النادي بقيمة قد تصل لـ3 مليارات جنيه إسترليني.
وبحسب الصحيفة، فإن الشركات الاستثمارية من قطر والمملكة العربية السعودية تحدثت مع شركة "فينواي" الرياضية وأبدوا اهتمامهم بشراء نادي ليفربول.
وأكدت الصحيفة أن الشركات المهتمة بشراء ليفربول، من قطر والسعودية، لها علاقات وطيدة بالحكومات في بلديها.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قد أكد دعم حكومة بلاده لأي مساعٍ للقطاع الخاص المحلي لشراء ناديي مانشستر يونايتد وليفربول، وهما الثنائي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إنه الدوري الأكثر مشاهدة في السعودية والمنطقة، ولديك الكثير من المشجعين للدوري الممتاز".
وأضاف: "سندعم بالتأكيد إن تقدم القطاع الخاص (السعودي بعرض)؛ لأننا نعلم أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الرياضة داخل المملكة".
وتابع: "ولكن إذا كان هناك مستثمر على استعداد للقيام بذلك وتزايدت الطلبات، فلمَ لا؟.
ويملك صندوق الاستثمار السعودي فريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تملك قطر فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.