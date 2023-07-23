لم يكمل سوى 4 أسابيع.. باكامبو مهاجم النصر الإماراتي الجديد ينضم لغلطة سراي

وكان النصر قد ضم باكامبو في انتقال مجاني، الشهر الماضي، بعد انتهاء عقده مع أولمبياكوس وفوزه بلقب هداف الدوري اليوناني، وبعد أن لعب أيضا في فياريال وأولمبيك مرسيليا وبكين جوان.

وقال غلطة سراي إنه توصل لاتفاق لضم باكامبو من النصر مقابل 700 ألف يورو (778 ألف دولار) وسيكون العقد الجديد لمدة موسمين.

ونشر العملاق التركي عدة صور للمهاجم الجديد بقميص النادي الشهير باللونين الأحمر والأصفر بالرقم 94، كما نشر فيديو للترحيب بالمهاجم البالغ عمره 32 عاما.