غريميو يقترب من التعاقد مع البرازيلي ميشيل من الهلال السعودي
كشف الصحفي البرازيلي ماركوس سوزا أن نادي غريميو البرازيلي يقترب من التعاقد الرسمي مع البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال السعودي.
وقال ماركوس سوزا إن ريناتو بورتالوبي مدرب نادي غريميو يعمل على إعادة ديلغادو مرة أخرى الذي سبق وأن دربه من قبل، حيث يبذل اللاعب الكثير من الجهد لتحقيق النجاح.
وبحسب موقع "gauchazh" فإن العلاقة بين ميشيل وريناتو بورتالوبي هي السبب الأول لجعل المفاوضات ممكنة، حيث يريد المهاجم أن يلعب تحت قيادة المدرب مرة أخرى، وتخلى عن تلقي راتب أعلى للتكيف مع ما يمكن أن يدفعه غريميو.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي غريميو صرح أن ديلغادو وافق على الانضمام للنادي البرازيلي، مؤكدا على تحدثهم مع إدارة نادي الهلال من أجل التفاوض لانتقال اللاعب البرازيلي خلال الموسم الجديد.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة الهلال تعمل أولا على حل أزمة منع تسجيل اللاعبين، حيث تواصلوا مع "الفيفا" للسماح لهم بالتسجيل في الانتقالات الشتوية، ويوجد احتمال لحدوث ذلك وفي حال تم السماح لهم، قد يستطيع غريميو التوقيع مع ميشيل ديلغادو.
وسبق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية اهتمامها بلاعب الهلال مثل: كورينثيانز وساو باولو وفلامنغو وبوتافوغو في ظل رغبة ديلغادو بمغادرة الهلال والعودة إلى البرازيل.
وانتقل ميشيل صاحب الـ26 عاما، إلى نادي الهلال بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، حيث يجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، وسجل اللاعب مع الهلال الموسم الماضي 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة خاضها رفقة الفريق.
ولعب ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ليرحل بعدها إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، حيث لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وأسهم في 15 تمريرة حاسمة.
وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزا 21 هدفا وصنع لزملائه 10 أخرى.
ونجح اللاعب البرازيلي في التتويج بـ3 بطولات مع فلامنغو.
ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد الذي جاء في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي.