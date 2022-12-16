غريميو يقترب من التعاقد مع البرازيلي ميشيل من الهلال السعودي

وبحسب موقع "gauchazh" فإن العلاقة بين ميشيل وريناتو بورتالوبي هي السبب الأول لجعل المفاوضات ممكنة، حيث يريد المهاجم أن يلعب تحت قيادة المدرب مرة أخرى، وتخلى عن تلقي راتب أعلى للتكيف مع ما يمكن أن يدفعه غريميو.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي غريميو صرح أن ديلغادو وافق على الانضمام للنادي البرازيلي، مؤكدا على تحدثهم مع إدارة نادي الهلال من أجل التفاوض لانتقال اللاعب البرازيلي خلال الموسم الجديد.