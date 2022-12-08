كورينثيانز وساو باولو مهتمان بالتعاقد مع ميشيل من الهلال السعودي
كشف الصحفي البرازيلي ماركو بيلو جونيور أن ميشيل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي تم ترشيحه للانتقال إلى كورينثيانز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وكتب ماركو بيلو جونيور عبر حسابه في موقع "تويتر" أن ميشيل ديلغادو لاعب فلامنغو السابق على رادار كورينثيانز، وأن اللاعب يريد العودة إلى البرازيل، كما أن ساو باولو مهتم بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.
وسبق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية اهتمامها بضم ميشيلديلغادو لاعب الهلال، مثل: غريميو، فلامنغو، وبوتافوغو، خلال الموسم الجديد.
وانتقل ميشيل إلى نادي الهلال بعقد يمتد لـ 3 سنوات، حيث يجيد اللاعب البرازيلي اللعب في جميع مراكز الهجوم، وسجل مع الهلال الموسم الماضي 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة مع الزعيم.
ولعب ميشيل بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، حيث لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.
وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزا 21 هدفا وصنع لزملائه 10 أهداف.
ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد الذي جاء في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي.