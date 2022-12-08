كورينثيانز وساو باولو مهتمان بالتعاقد مع ميشيل من الهلال السعودي

وسبق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية اهتمامها بضم ميشيلديلغادو لاعب الهلال، مثل: غريميو، فلامنغو، وبوتافوغو، خلال الموسم الجديد.

وانتقل ميشيل إلى نادي الهلال بعقد يمتد لـ 3 سنوات، حيث يجيد اللاعب البرازيلي اللعب في جميع مراكز الهجوم، وسجل مع الهلال الموسم الماضي 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة مع الزعيم.