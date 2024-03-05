تخفيض فترة إيقاف لاعبة التنس سيمونا هاليب من 4 سنوات إلى 9 أشهر

وتم إيقاف هاليب في أكتوبر تشرين الأول 2022 بعد أن جاءت نتيجة فحصها إيجابية لعقار روكسادوستات المحظور رياضيا، وهو عقار يحفز إنتاج كرات الدم الحمراء، في بطولة أمريكا المفتوحة في ذلك العام.

كما تم اتهامها أيضا بارتكاب جريمة أخرى تتعلق بالمنشطات العام الماضي بسبب مخالفات في جواز سفرها البيولوجي الرياضي، وهي طريقة مصممة لمراقبة التغيرات المختلفة على صورة الدم بمرور الوقت للكشف عن المنشطات المحتملة.

وقالت هاليب، التي نفت بشدة الاتهامات الموجهة إليها، إنها ستضطر على الأرجح إلى الاعتزال إذا استمر الإيقاف الأولي لمدة أربع سنوات.

وألقت هاليب باللوم على المكملات الغذائية الملوثة في نتيجة اختبارها الإيجابي في بطولة أمريكا المفتوحة واتهمت الوكالة الدولية لنزاهة التنس بتوجيه اتهام لها بانتهاك قواعد جواز السفر البيولوجي بعد أن علمت مجموعة الخبراء الذين قاموا بتقييم ملفها الشخصي بهويتها.

وردا على الحكم، قالت كارين مورهاوس الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية لنزاهة التنس "أحد العناصر الأساسية في عملية مكافحة المنشطات هو قدرة اللاعب (اللاعبة) على الاستئناف، وتحترم الوكالة الدولية لنزاهة التنس حقه في القيام بذلك والنتيجة التي ستترتب عن ذلك".

وقبلت محكمة مستقلة حجج هاليب بأنها تناولت مكملات ملوثة، لكنها قالت إن الكمية التي تناولتها لا يمكن أن تكون قد أدت لتركيز مادة روكسادوستات الموجودة في عينتها الإيجابية.

ومع ذلك، قالت اللجنة التابعة لمحكمة التحكيم الرياضية إنه رغم أنه كان ينبغي على هاليب أن تكون أكثر حذرا عند استخدام المكمل، إلا أنها لا تتحمل أي خطأ كبير في المخالفة.

كما تم رفض تهمة وجود مخالفات بجواز سفرها البيولوجي، على أساس أنه من المناسب اعتبار أن العينة التي تم أخذها في أواخر عام 2022 كانت قبل وقت قصير من الجراحة، وأن هاليب قالت إنها لن تنافس لبقية العام ذاته.