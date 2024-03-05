تخفيض فترة إيقاف لاعبة التنس سيمونا هاليب من 4 سنوات إلى 9 أشهر
خفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء عقوبة سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون وفرنسا المفتوحة للتنس سابقا من أربع سنوات بسبب المنشطات إلى تسعة أشهر في حكم يمثل انتصارا كبيرا للبطلة الرومانية المصنفة الأولى على العالم سابقا وسيمكنها من العودة إلى المنافسة على الفور.
وتم إيقاف هاليب في البداية لمدة أربع سنوات بسبب انتهاكين منفصلين لقواعد مكافحة المنشطات. لكن محكمة التحكيم الرياضية ومقرها لوزان قضت بتخفيض إيقافها إلى تسعة أشهر، وهي الفترة التي قضتها بالفعل.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان لها: "قررت لجنة تابعة لمحكمة التحكيم الرياضية بالإجماع أن فترة الأربع سنوات من عدم الأهلية التي فرضتها المحكمة المستقلة المنبثقة عن الاتحاد الدولي للتنس سيتم تخفيضها إلى تسعة (9) أشهر بدءا من 7 أكتوبر 2022، وهي المدة التي انتهت في 6 يوليو 2023".
والآن بعد أن أصبحت اللاعبة الرومانية البالغة من العمر 32 عاما مؤهلة للمنافسة، فقد تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة أو ويمبلدون هذا العام.
وتم إيقاف هاليب في أكتوبر تشرين الأول 2022 بعد أن جاءت نتيجة فحصها إيجابية لعقار روكسادوستات المحظور رياضيا، وهو عقار يحفز إنتاج كرات الدم الحمراء، في بطولة أمريكا المفتوحة في ذلك العام.
كما تم اتهامها أيضا بارتكاب جريمة أخرى تتعلق بالمنشطات العام الماضي بسبب مخالفات في جواز سفرها البيولوجي الرياضي، وهي طريقة مصممة لمراقبة التغيرات المختلفة على صورة الدم بمرور الوقت للكشف عن المنشطات المحتملة.
وقالت هاليب، التي نفت بشدة الاتهامات الموجهة إليها، إنها ستضطر على الأرجح إلى الاعتزال إذا استمر الإيقاف الأولي لمدة أربع سنوات.
وألقت هاليب باللوم على المكملات الغذائية الملوثة في نتيجة اختبارها الإيجابي في بطولة أمريكا المفتوحة واتهمت الوكالة الدولية لنزاهة التنس بتوجيه اتهام لها بانتهاك قواعد جواز السفر البيولوجي بعد أن علمت مجموعة الخبراء الذين قاموا بتقييم ملفها الشخصي بهويتها.
وردا على الحكم، قالت كارين مورهاوس الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية لنزاهة التنس "أحد العناصر الأساسية في عملية مكافحة المنشطات هو قدرة اللاعب (اللاعبة) على الاستئناف، وتحترم الوكالة الدولية لنزاهة التنس حقه في القيام بذلك والنتيجة التي ستترتب عن ذلك".
وقبلت محكمة مستقلة حجج هاليب بأنها تناولت مكملات ملوثة، لكنها قالت إن الكمية التي تناولتها لا يمكن أن تكون قد أدت لتركيز مادة روكسادوستات الموجودة في عينتها الإيجابية.
ومع ذلك، قالت اللجنة التابعة لمحكمة التحكيم الرياضية إنه رغم أنه كان ينبغي على هاليب أن تكون أكثر حذرا عند استخدام المكمل، إلا أنها لا تتحمل أي خطأ كبير في المخالفة.
كما تم رفض تهمة وجود مخالفات بجواز سفرها البيولوجي، على أساس أنه من المناسب اعتبار أن العينة التي تم أخذها في أواخر عام 2022 كانت قبل وقت قصير من الجراحة، وأن هاليب قالت إنها لن تنافس لبقية العام ذاته.