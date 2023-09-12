إيقاف سيمونا هاليب 4 سنوات بسبب مخالفة لوائح المنشطات

وعوقبت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاما، والمتوجة ببطولتي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة، بالإيقاف بشكل مؤقت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بعد ثبوت إيجابية عينتها لعقار محظور رياضيا في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.

وقالت الوكالة في بيان: "التهمة الأولى تتعلق بنتيجة إيجابية لمادة روكسادوستات المحظورة في بطولة أمريكا المفتوحة 2022 والتي تم اكتشافها خلال اختبار روتيني للبول خلال المنافسات".

ونفت هاليب بشدة تناول المادة المحظورة عن عمد وقالت إنها تملك أدلة تثبت أن كميات صغيرة من عقار فقر الدم دخلت جسمها بسبب مكمل غذائي مصرح به تلوث بالمادة المحظورة.