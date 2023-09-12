إيقاف سيمونا هاليب 4 سنوات بسبب مخالفة لوائح المنشطات
أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس اليوم إيقاف الرومانية سيمونا هاليب الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى لمدة أربع سنوات بسبب مخالفتين منفصلتين لقواعد مكافحة المنشطات.
وعوقبت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاما، والمتوجة ببطولتي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة، بالإيقاف بشكل مؤقت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بعد ثبوت إيجابية عينتها لعقار محظور رياضيا في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.
وقالت الوكالة في بيان: "التهمة الأولى تتعلق بنتيجة إيجابية لمادة روكسادوستات المحظورة في بطولة أمريكا المفتوحة 2022 والتي تم اكتشافها خلال اختبار روتيني للبول خلال المنافسات".
ونفت هاليب بشدة تناول المادة المحظورة عن عمد وقالت إنها تملك أدلة تثبت أن كميات صغيرة من عقار فقر الدم دخلت جسمها بسبب مكمل غذائي مصرح به تلوث بالمادة المحظورة.
وأضافت الوكالة: "قبلت المحكمة دفوع هاليب بأنها تناولت مكملا غذائيا ملوثا لكنها قررت أن الكمية التي تناولتها اللاعبة لا يمكن أن تؤدي إلى تركيز مادة روكسادوستات بهذا القدر في العينة الإيجابية".
وتابعت: "التهمة الثانية تتعلق بمخالفات في جواز السفر البيولوجي لهاليب".
وأكدت الوكالة أنها أيدت تهمة مخالفات جواز السفر البيولوجي بعدما أجمع ثلاثة خبراء مستقلين على أن "منشطات محتملة" تفسر تلك المخالفات.