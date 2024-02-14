فيديو يُظهر بوضوح سبب إلغاء هدف لايبزيغ ضد ريال مدريد
أظهرت لقطات تلفزيونية، بشكل واضح، صحة قرار الحكم البوسني عرفان بيليتو، بإلغاء هدف لايبزيغ ضد ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وكان سيسكو لاعب لايبزيغ قد سجل هدف التقدم لفريق الألماني في الدقيقة الأولى، لكن حكم المباراة ألغاه.
وخلال إعادة لقطة الهدف المُلغى، ظهر بوضوح قيام هنريكس لاعب لايبزيف استخدم ذراعه ودفع الحارس أندري لونين من الخلف.
واعتبر الحكم البوسني عرفان بيليتو هذا التلامس تدخلًا جسديًا ما دفعه لإلغاء الهدف.
وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 متصدرًا للمجموعة الثالثة، أما لايبزيغ فتأهل كوصيف للمجموعة السابعة.
وسبق أن تواجه ريال مدريد ولايبزيغ مرتين وكانتا في دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، وفاز ريال مدريد على ملعبه 2/0، وفاز لايبزيغ على ملعبه 3/2.