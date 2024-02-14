فيديو يُظهر بوضوح سبب إلغاء هدف لايبزيغ ضد ريال مدريد

وكان سيسكو لاعب لايبزيغ قد سجل هدف التقدم لفريق الألماني في الدقيقة الأولى، لكن حكم المباراة ألغاه.

وخلال إعادة لقطة الهدف المُلغى، ظهر بوضوح قيام هنريكس لاعب لايبزيف استخدم ذراعه ودفع الحارس أندري لونين من الخلف.

واعتبر الحكم البوسني عرفان بيليتو هذا التلامس تدخلًا جسديًا ما دفعه لإلغاء الهدف.