الدوري الأوروبي: فوز ميلان وبنفيكا.. وتعادل روما

وخطا ميلان خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما استعرض عضلاته الهجومية بقيادة الانجليزي روبن لوفتوس تشيك صاحب الهدفين الأول والثاني.

بينما أحرز البرتغالي رافايل لياو هدف ميلان الثالث.

وكان ميلان، صاحب سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قد وقع في مجموعة حديدية في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، فأنهاها ثالثاً بفارق المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي الوصيف بفارق ثلاث نقاط وراء بوروسيا دورتموند الألماني.