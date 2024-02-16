الدوري الأوروبي: فوز ميلان وبنفيكا.. وتعادل روما
حقّق ميلان الايطالي فوزًا كبيرًا على حساب رين الفرنسي 3-0 في ذهاب ملحق التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم يوم الخميس.
وخطا ميلان خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما استعرض عضلاته الهجومية بقيادة الانجليزي روبن لوفتوس تشيك صاحب الهدفين الأول والثاني.
بينما أحرز البرتغالي رافايل لياو هدف ميلان الثالث.
وكان ميلان، صاحب سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قد وقع في مجموعة حديدية في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، فأنهاها ثالثاً بفارق المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي الوصيف بفارق ثلاث نقاط وراء بوروسيا دورتموند الألماني.
وفي باقي المباريات حقق قرة باغ الأذربيغاني فوزا مفاجئا خارج ملعبه وتغلب 4-2 على مضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي ليعزز فرصته بشكل كبير في التأهل إلى دور الستة عشر.
وسجل المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدفين من ركلتي جزاء ليقود بنفيكا البرتغالي للفوز 2-1 على تولوز الفرنسي بينما تعادل لانس الفرنسي مع فرايبورغ الألماني سلبيا.
كما أظهر المهاجم روميلو لوكاكو قدراته ليقود روما للتعادل 1-1 مع فينوورد في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.