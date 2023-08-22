تقرير: مانشيني مدربًا للمنتخب السعودي حتى عام 2027

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن، في وقت سابق، استقالة مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا.

ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية تقريرًا قالت فيه إن اتحاد القدم السعودي أنهى مفاوضاته مع مانشيني بنجاح.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن "مانشيني" سيوقع على عقود تدريبية لمنتخب السعودية، حتى عام 2027.

واختتمت: "من المتوقع الإعلان رسميًا عن التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وسيخلف "مانشيني" المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل عن المنتخب السعودي في مارس، وتولّى تدريب منتخب سيدات فرنسا.