تقرير: مانشيني مدربًا للمنتخب السعودي حتى عام 2027
كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفق مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لتولّي تدريب المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.
وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن، في وقت سابق، استقالة مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا.
ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية تقريرًا قالت فيه إن اتحاد القدم السعودي أنهى مفاوضاته مع مانشيني بنجاح.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن "مانشيني" سيوقع على عقود تدريبية لمنتخب السعودية، حتى عام 2027.
واختتمت: "من المتوقع الإعلان رسميًا عن التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة".
وسيخلف "مانشيني" المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل عن المنتخب السعودي في مارس، وتولّى تدريب منتخب سيدات فرنسا.
وتولّى مانشيني، البالغ من العمر 58 عامًا، تدريب منتخب إيطاليا في 2018، وقاد المنتخب للفوز ببطولة أوروبا 2021، لكن الفريق أخفق مجددًا في التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022.
وفي يونيو الماضي، حصلت إيطاليا على المركز الثالث في دوري أمم أوروبا بقيادة مانشيني.
وغادر "مانشيني" منصبه كمدير فني للمنتخب الإيطالي، بعد 39 انتصارًا، و13 تعادلًا، و 9 هزائم، حيث سجل المنتخب الإيطالي 130 هدفًا، وتلقى 49 هدفًا.
وحقق "مانشيني" لقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبًا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ولقبًا في كأس تركيا، و3 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقبًا في أمم أوروبا، و4 ألقاب في كأس إيطاليا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية في الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 مع منتخبي الأردن وطاجيكستان.
أما في كأس الأمم الآسيوية فسيلعب الأخضر مع عُمان، وقيرغيزستان، وتايلاند.